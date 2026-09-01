Cruzeiro ou Atlético-MG? Veja quem leva a melhor nos confrontos pela Copa do Brasil

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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, após empate na ida. Uma vitória garante a vaga na semifinal, enquanto novo empate leva a decisão para os pênaltis. O clássico decisivo promete emoção, com um histórico de confrontos acirrados na competição.

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Atlético Mineiro e Cruzeiro voltam a decidir seus destinos na Copa do Brasil nesta terça-feira, 1º, às 21h, na Arena MRV. Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final, qualquer vitória garante uma vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O retrospecto das eliminatórias da competição dá uma pequena vantagem ao Cruzeiro. Antes da atual edição do torneio, os rivais se enfrentaram em três edições da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor nas quartas de final de 2019 e 2025, enquanto o Atlético venceu o confronto mais importante de todos: a final de 2014, quando conquistou seu primeiro título do torneio.

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2014: Atlético vence os dois jogos e fica com a taça

O primeiro encontro entre os rivais na história da Copa do Brasil aconteceu justamente em uma final. Em 2014, o Atlético venceu o jogo de ida por 2 a 0 e voltou a derrotar o Cruzeiro na segunda partida, desta vez por 1 a 0. Com 3 a 0 no placar agregado, o Galo conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez.

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2019: Cruzeiro responde com goleada no Mineirão

Cinco anos depois, os clubes voltaram a se encontrar, agora pelas quartas de final. O Cruzeiro abriu enorme vantagem ao vencer por 3 a 0 no primeiro jogo. Na volta, o Atlético ganhou por 2 a 0, mas a reação não foi suficiente. Com 3 a 2 no agregado, a Raposa avançou.

2025: Raposa volta a eliminar o rival

O terceiro mata-mata ocorreu nas quartas de final de 2025. Desta vez, o Cruzeiro ganhou os dois clássicos por 2 a 0 — primeiro na Arena MRV e depois no Mineirão — e confirmou a classificação com 4 a 0 no agregado. Foi a segunda vez consecutiva em que o clube celeste eliminou o Atlético de uma edição da Copa do Brasil.

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Quem leva vantagem na Copa do Brasil?

Cruzeiro: 2 classificações

Atlético-MG: 1 classificação

2014: Atlético-MG campeão sobre o Cruzeiro

2019: Cruzeiro classificado

2025: Cruzeiro classificado

Atlético-MG e Cruzeiro venceram três partidas cada pela Copa do Brasil, além de um empate, justamente o 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final deste ano.