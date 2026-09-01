Brasileiro de Triathlon define campeões nacionais e classificados para o Mundial

Ler Resumo





O Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2026 coroou novos campeões nacionais e classificou 56 atletas para o Mundial de 2027 em Hamburgo, Alemanha. Realizado em Brasília com cerca de 400 competidores, o evento destacou talentos em diversas faixas etárias e consolidou o caminho do Brasil para a competição internacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O triathlon brasileiro conheceu neste domingo (30) seus novos campeões nacionais e 56 atletas que garantiram vaga direta para o Campeonato Mundial de 2027, em Hamburgo, na Alemanha. A definição ocorreu durante o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2026, disputado no Pontão do Lago Sul, em Brasília, com cerca de 400 competidores.

Por ser a etapa única do Campeonato Brasileiro, a prova teve papel decisivo na formação da Seleção Brasileira de Triathlon Age Group. Ao todo, 15 mulheres e 41 homens conquistaram a classificação para representar o país no Mundial do próximo ano.

Entre as mulheres, alguns dos destaques foram Beatriz Ribeiro, campeã da categoria F25-29, com 2h19min59s; Marina Berti, vencedora da F35-39, com 2h26min35s; Manoela Amaral, primeira colocada na F40-44, com 2h29min37s; e Nuzia Naila Gomes Batista, campeã da F45-49, com 2h34min40s.

No masculino, Rafael Brandão registrou o melhor tempo geral entre as faixas etárias, com 2h00min47s, e venceu a categoria M45-49. Lynneker Genesis Fernandes da Silva conquistou a M35-39, com 2h03min58s; Rafael Aragão Queiroz de Freitas foi campeão da M40-44, com 2h05min34s; e Raimundo Sabino Alves venceu a M50-54, com 2h19min03s.

Continua após a publicidade

A competição também teve disputa entre trabalhadores do comércio. Estevão de Souza Diniz conquistou o primeiro lugar no masculino, completando a prova em 2h18min18s, enquanto Cristiane Guimarães venceu no feminino, com 3h06min49s.

Além dos títulos nacionais, a conquista das 56 vagas deu dimensão internacional à etapa de Brasília. O resultado abre caminho para que atletas de diferentes faixas etárias levem o Brasil a uma das principais competições do calendário mundial da modalidade.

Continua após a publicidade

A competição integrou a programação do SESC+ Triathlon, iniciativa realizada pelo Sesc-DF em parceria com a Brasil Triathlon, conectando o cenário nacional ao calendário internacional da modalidade.

“Brasília foi o ponto de partida de um sonho que agora segue para a Alemanha. O Sesc-DF tem orgulho de apoiar competidores de diferentes gerações, fortalecer o triathlon e criar oportunidades para que talentos brasileiros alcancem o cenário mundial. Essa parceria com a Brasil Triathlon traduz o que acreditamos: quando o esporte abre caminhos, ele inspira, transforma vidas e leva o nome do país cada vez mais longe”, afirma o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

Continua após a publicidade

Os competidores enfrentaram o formato Standard, também conhecido como distância olímpica: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, tendo o Lago Paranoá e vias da capital federal como cenário.

A presença de aproximadamente 400 competidores, de diferentes regiões do país, também reforçou a dimensão nacional do evento e a capacidade do triathlon de reunir atletas de diferentes gerações e níveis de rendimento. Com campeões definidos e 56 atletas classificados para Hamburgo, Brasília encerrou a etapa como ponto de partida para a participação brasileira no Mundial de 2027.