🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Brasileiro de Triathlon define campeões nacionais e classificados para o Mundial

Etapa única disputada em Brasília classificou 15 mulheres e 41 homens para Hamburgo em 2027; cerca de 400 atletas participaram da competição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h34 | Atualizado em 2 set 2026, 11h30
Cinco atletas masculinos sorridentes, em trajes esportivos, seguram troféus no pódio de uma competição de triathlon, sob céu azul
Campeonato Brasileiro de Triathlon  (//Divulgação)
Continua após publicidade
Brasileiro de Triathlon define campeões nacionais e classificados para o Mundial Priorizar nos meus resultados Google

O triathlon brasileiro conheceu neste domingo (30) seus novos campeões nacionais e 56 atletas que garantiram vaga direta para o Campeonato Mundial de 2027, em Hamburgo, na Alemanha. A definição ocorreu durante o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2026, disputado no Pontão do Lago Sul, em Brasília, com cerca de 400 competidores.

Por ser a etapa única do Campeonato Brasileiro, a prova teve papel decisivo na formação da Seleção Brasileira de Triathlon Age Group. Ao todo, 15 mulheres e 41 homens conquistaram a classificação para representar o país no Mundial do próximo ano.

Entre as mulheres, alguns dos destaques foram Beatriz Ribeiro, campeã da categoria F25-29, com 2h19min59s; Marina Berti, vencedora da F35-39, com 2h26min35s; Manoela Amaral, primeira colocada na F40-44, com 2h29min37s; e Nuzia Naila Gomes Batista, campeã da F45-49, com 2h34min40s.

Siga

No masculino, Rafael Brandão registrou o melhor tempo geral entre as faixas etárias, com 2h00min47s, e venceu a categoria M45-49. Lynneker Genesis Fernandes da Silva conquistou a M35-39, com 2h03min58s; Rafael Aragão Queiroz de Freitas foi campeão da M40-44, com 2h05min34s; e Raimundo Sabino Alves venceu a M50-54, com 2h19min03s.

Continua após a publicidade

A competição também teve disputa entre trabalhadores do comércio. Estevão de Souza Diniz conquistou o primeiro lugar no masculino, completando a prova em 2h18min18s, enquanto Cristiane Guimarães venceu no feminino, com 3h06min49s.

Além dos títulos nacionais, a conquista das 56 vagas deu dimensão internacional à etapa de Brasília. O resultado abre caminho para que atletas de diferentes faixas etárias levem o Brasil a uma das principais competições do calendário mundial da modalidade.

Continua após a publicidade

A competição integrou a programação do SESC+ Triathlon, iniciativa realizada pelo Sesc-DF em parceria com a Brasil Triathlon, conectando o cenário nacional ao calendário internacional da modalidade.

“Brasília foi o ponto de partida de um sonho que agora segue para a Alemanha. O Sesc-DF tem orgulho de apoiar competidores de diferentes gerações, fortalecer o triathlon e criar oportunidades para que talentos brasileiros alcancem o cenário mundial. Essa parceria com a Brasil Triathlon traduz o que acreditamos: quando o esporte abre caminhos, ele inspira, transforma vidas e leva o nome do país cada vez mais longe”, afirma o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

Continua após a publicidade

Os competidores enfrentaram o formato Standard, também conhecido como distância olímpica: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, tendo o Lago Paranoá e vias da capital federal como cenário.

A presença de aproximadamente 400 competidores, de diferentes regiões do país, também reforçou a dimensão nacional do evento e a capacidade do triathlon de reunir atletas de diferentes gerações e níveis de rendimento. Com campeões definidos e 56 atletas classificados para Hamburgo, Brasília encerrou a etapa como ponto de partida para a participação brasileira no Mundial de 2027.

Publicidade
TAGS:
Brasília
Corrida
Maratona
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).