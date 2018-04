Arena da Copa com “puxadinho” é inaugurada na Rússia

A Arena de Ecaterimburgo foi inaugurada no último domingo, no empate por 1 a 1 entre Ural e Rubin Kazan, pela 24ª rodada do Campeonato Russo. O estádio chama a atenção por adotar arquibancadas provisórias fora dos anéis do estádio, medida imposta para o estádio ter capacidade mínima para receber jogos da Copa do Mundo de 2018.

A arena construída em 1957 abrigava várias modalidades, mas após passar por reforma, tornou-se casa do Ural, time da primeira divisão do futebol russo. Antes da Copa, o estádio tinha capacidade de 27.000 torcedores, menos que o mínimo pedido pela Fifa, por isso houve a implantação das arquibancadas provisórias para fora da arena, o que aumentou a capacidade para 35.000 pessoas.

Apesar das arquibancadas provisórias serem incomuns, foram aprovadas pela Fifa, que declarou que a Arena de Ecaterimburgo atende a todas as regras de conforto e capacidade. Durante a Copa, o estádio vai receber apenas quatro jogos da fase de grupos: Egito x Uruguai, no dia 15 de junho, França x Peru, em 21 de junho, Japão x Senegal, 24 de junho e México x Suécia no dia 27 de junho.