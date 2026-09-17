‘É hora de abraçar, de entender’, diz diretor executivo do Corinthians sobre pênalti perdido de Memphis Depay

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Após a eliminação do Corinthians da Libertadores, o diretor executivo Marcelo Paz defendeu o atacante Memphis Depay, que perdeu um pênalti crucial. Paz enfatizou que a responsabilidade é coletiva e que é momento de “abraçar” o jogador, negando tratamento diferenciado. A falha gerou revolta da torcida, mas o clube foca na união.

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“É hora de abraçar, de entender”, disse o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, nesta quinta-feira, 17, durante coletiva de imprensa após a eliminação do clube da Libertadores. Questionado sobre a responsabilidade de Memphis Depay durante a partida, momento em que perdeu o pênalti que teria dado o empate ao time, Paz explicou que “não podemos individualizar” a situação, e que todos saíram eliminados da Libertadores. “Quanto ele entrou no Rosário ganhamos todos, então não é justo individualizar”, afirmou.

Durante a partida contra o Estudiantes, Depay foi o responsável por bater o pênalti que poderia ter garantido ao clube, logo no final da partida, um empate. A falha do jogador, que teve contrato recentemente renovado até 2028, gerou revolta na torcida do Alvinegro.

O diretor executivo do clube disse que “é hora de abraçar”, e que Depay “reconheceu o erro, como jogador experiente”. Questionado sobre um possível tratamento diferenciado ao astro, Paz afirmou que “não há tratamento especial […] Hoje não vai treinar porque tem risco de lesão, pode ser ou não ser o Memphis, vai ser pelo jogador”. “Não é porque é ou não é estrela”, explicou. “Buscamos ter o mesmo protocolo com todos”.

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O Corinthians foi eliminado da Libertadores na última quarta-feira, 16, em uma partida contra o Estudiantes na Neo Química Arena, por 1 a 0. O único gol do time argentino foi feito por Alexis Castro. Em uma das chances de empatar, o atacante Memphis Depay perdeu o pênalti e levou à derrota do Alvinegro. A situação levou à revolta da torcida do time, que se manifestou fortemente nas redes sociais.

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O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, 20, ainda na Neo Química Arena. O adversário da vez será o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.