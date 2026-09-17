‘É hora de abraçar, de entender’, diz diretor executivo do Corinthians sobre pênalti perdido de Memphis Depay
Em coletiva de imprensa após eliminação da Libertadores, Marcelo Paz falou sobre responsabilidade de Memphis Depay durante a partida
“É hora de abraçar, de entender”, disse o diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, nesta quinta-feira, 17, durante coletiva de imprensa após a eliminação do clube da Libertadores. Questionado sobre a responsabilidade de Memphis Depay durante a partida, momento em que perdeu o pênalti que teria dado o empate ao time, Paz explicou que “não podemos individualizar” a situação, e que todos saíram eliminados da Libertadores. “Quanto ele entrou no Rosário ganhamos todos, então não é justo individualizar”, afirmou.
Durante a partida contra o Estudiantes, Depay foi o responsável por bater o pênalti que poderia ter garantido ao clube, logo no final da partida, um empate. A falha do jogador, que teve contrato recentemente renovado até 2028, gerou revolta na torcida do Alvinegro.
O diretor executivo do clube disse que “é hora de abraçar”, e que Depay “reconheceu o erro, como jogador experiente”. Questionado sobre um possível tratamento diferenciado ao astro, Paz afirmou que “não há tratamento especial […] Hoje não vai treinar porque tem risco de lesão, pode ser ou não ser o Memphis, vai ser pelo jogador”. “Não é porque é ou não é estrela”, explicou. “Buscamos ter o mesmo protocolo com todos”.
O Corinthians foi eliminado da Libertadores na última quarta-feira, 16, em uma partida contra o Estudiantes na Neo Química Arena, por 1 a 0. O único gol do time argentino foi feito por Alexis Castro. Em uma das chances de empatar, o atacante Memphis Depay perdeu o pênalti e levou à derrota do Alvinegro. A situação levou à revolta da torcida do time, que se manifestou fortemente nas redes sociais.
O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, 20, ainda na Neo Química Arena. O adversário da vez será o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.