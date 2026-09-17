Após queda dramática na Libertadores, diretor executivo do Corinthians mantém Fernando Diniz

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Marcelo Paz confirmou a permanência de Fernando Diniz no comando do Corinthians, apesar da recente eliminação da Libertadores e da sequência de maus resultados. O presidente reiterou a confiança no trabalho do técnico, que reconheceu a crise e a dificuldade em encontrar soluções ofensivas para o time, agora focado no Brasileirão.

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Marcelo Paz confirmou nesta quinta-feira, 17, a continuidade do atual técnico do Corinthians, Fernando Diniz, no clube. A afirmação veio durante coletiva de imprensa de esclarecimentos após a derrota do clube contra o Estudiantes na última quarta-feira, 16, o que levou à eliminação na Libertadores. Paz explicou que existe “confiança no trabalho” de Diniz, e que “todos fomos eliminados da Libertadores”.

Fernando Diniz já admitiu, de acordo com o ge, que não conseguiu solucionar a crise recente pela qual passa o Corinthians. Com relação à ausência de Yuri Alberto, o treinador declarou que não conseguiu achar uma forma de substituí-lo de forma ofensiva. O clube passa por uma onda de derrotas e empates, sendo a contra o Estudiantes a sexta seguida. As últimas dez partidas contam com apenas duas vitórias, no total. Após a partida contra o Estudiantes, Diniz declarou que “tem responsabilidade grande”, e que faltou “mais manejo, mais agressividade”.

O Corinthians foi eliminado da Libertadores na última quarta-feira, 16, em uma partida contra o Estudiantes na Neo Química Arena, por 1 a 0. O único gol do time argentino foi feito por Alexis Castro. Em uma das chances de empatar, o atacante Memphis Depay perdeu o pênalti e levou à derrota do Alvinegro. A situação levou à revolta da torcida do time, que se manifestou fortemente nas redes sociais.

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O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, 20, ainda na Neo Química Arena. O adversário da vez será o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.