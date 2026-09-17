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Esporte

Após queda dramática na Libertadores, diretor executivo do Corinthians mantém Fernando Diniz

Marcelo Paz afastou possibilidade de saída do técnico durante coletiva de imprensa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 17h17 | Atualizado em 17 set 2026, 17h23
Um homem de pele clara e cabelo escuro, vestindo uma jaqueta preta com o escudo do Corinthians, fala em uma coletiva de imprensa. Ele está sentado em uma cadeira preta, com um microfone à frente e garrafas de água coloridas na mesa. Ao fundo, um painel branco exibe logotipos de patrocinadores como Frimesa, BMG e Esportes da Sorte
Diretor explicou que presidente Omar Stabile visitou o CT após eliminação (YouTube/Reprodução)
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Marcelo Paz confirmou nesta quinta-feira, 17, a continuidade do atual técnico do Corinthians, Fernando Diniz, no clube. A afirmação veio durante coletiva de imprensa de esclarecimentos após a derrota do clube contra o Estudiantes na última quarta-feira, 16, o que levou à eliminação na Libertadores. Paz explicou que existe “confiança no trabalho” de Diniz, e que “todos fomos eliminados da Libertadores”.

Fernando Diniz já admitiu, de acordo com o ge, que não conseguiu solucionar a crise recente pela qual passa o Corinthians. Com relação à ausência de Yuri Alberto, o treinador declarou que não conseguiu achar uma forma de substituí-lo de forma ofensiva. O clube passa por uma onda de derrotas e empates, sendo a contra o Estudiantes a sexta seguida. As últimas dez partidas contam com apenas duas vitórias, no total. Após a partida contra o Estudiantes, Diniz declarou que “tem responsabilidade grande”, e que faltou “mais manejo, mais agressividade”. 

O Corinthians foi eliminado da Libertadores na última quarta-feira, 16, em uma partida contra o Estudiantes na Neo Química Arena, por 1 a 0. O único gol do time argentino foi feito por Alexis Castro. Em uma das chances de empatar, o atacante Memphis Depay perdeu o pênalti e levou à derrota do Alvinegro. A situação levou à revolta da torcida do time, que se manifestou fortemente nas redes sociais. 

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O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, 20, ainda na Neo Química Arena. O adversário da vez será o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. 

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