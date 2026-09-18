Jogos de hoje, sexta, 18 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Bayern de Munique, Chelsea e Monaco entram em campo na Europa; três jogos movimentam a Série B
A agenda de futebol desta sexta-feira, 18, oferece um cardápio variado para os fãs, com destaque para a abertura da quarta rodada do Campeonato Alemão. O poderoso Bayern de Munique entra em campo na Allianz Arena para enfrentar o Union Berlin, em um duelo que promete movimentar a parte de cima da tabela. Os bávaros, invictos na competição, buscam mais uma vitória para consolidar sua posição entre os líderes, enquanto a equipe da capital precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar das últimas colocações.
No cenário nacional, a ação se concentra na Série B do Campeonato Brasileiro, com três partidas cruciais para as ambições dos clubes na acirrada disputa pelo acesso e contra o rebaixamento. Em Fortaleza, o Ceará recebe o Novorizontino. Mais tarde, o São Bernardo enfrenta o Atlético-GO, e o Vila Nova encara o América-MG, completando os jogos do dia pela segunda divisão.
O futebol europeu também apresenta o início das rodadas em outras grandes ligas. Na Espanha, Espanyol e Elche se enfrentam pela La Liga. A Ligue 1 da França terá o confronto entre Monaco e Lens. Já na Argentina, a bola rola para Central Córdoba e Defensa y Justicia, abrindo a décima rodada do campeonato nacional.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Turco
- 14h00 – Kasimpasa x Konyaspor – Disney+
Campeonato Alemão
- 15h30 – Bayern de Munique x Union Berlin – Xsports e Sportv
Campeonato Italiano
- 15h45 – Monza x Sassuolo – Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Monaco x Lens – CazéTV
Premier League
- 16h00 – Brentford x Chelsea – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Espanyol x Elche – CazéTV
Championship
- 16h00 – Bristol City x Watford – ESPN 4, N Sports (TV e YouTube) e Disney+
Campeonato Argentino
- 18h00 – Central Córdoba x Defensa y Justicia – Disney+
- 21h15 – Racing x Sarmiento – ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Vila Nova x América-MG – ESPN 4 e Disney+
- 20h30 – Ceará x Novorizontino – Disney+
- 21h00 – São Bernardo x Atlético-GO – Sportv, ge tv e Premiere