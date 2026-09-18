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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 18 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Bayern de Munique, Chelsea e Monaco entram em campo na Europa; três jogos movimentam a Série B

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 06h00
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique, vai ser o palco da partida entre Bayern de Munique e Union Berlin hoje (Kevin Voigt/Getty Images)
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Jogos de hoje, sexta, 18 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A agenda de futebol desta sexta-feira, 18, oferece um cardápio variado para os fãs, com destaque para a abertura da quarta rodada do Campeonato Alemão. O poderoso Bayern de Munique entra em campo na Allianz Arena para enfrentar o Union Berlin, em um duelo que promete movimentar a parte de cima da tabela. Os bávaros, invictos na competição, buscam mais uma vitória para consolidar sua posição entre os líderes, enquanto a equipe da capital precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar das últimas colocações.

No cenário nacional, a ação se concentra na Série B do Campeonato Brasileiro, com três partidas cruciais para as ambições dos clubes na acirrada disputa pelo acesso e contra o rebaixamento. Em Fortaleza, o Ceará recebe o Novorizontino. Mais tarde, o São Bernardo enfrenta o Atlético-GO, e o Vila Nova encara o América-MG, completando os jogos do dia pela segunda divisão.

O futebol europeu também apresenta o início das rodadas em outras grandes ligas. Na Espanha, Espanyol e Elche se enfrentam pela La Liga. A Ligue 1 da França terá o confronto entre Monaco e Lens. Já na Argentina, a bola rola para Central Córdoba e Defensa y Justicia, abrindo a décima rodada do campeonato nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Turco

  • 14h00 – Kasimpasa x Konyaspor – Disney+

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Bayern de Munique x Union Berlin – Xsports e Sportv

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Monza x Sassuolo – Disney+
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Campeonato Francês

  • 15h45 – Monaco x Lens – CazéTV

Premier League

  • 16h00 – Brentford x Chelsea – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Espanyol x Elche – CazéTV
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Championship

  • 16h00 – Bristol City x Watford – ESPN 4, N Sports (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Argentino

  • 18h00 – Central Córdoba x Defensa y Justicia – Disney+
  • 21h15 – Racing x Sarmiento – ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Vila Nova x América-MG – ESPN 4 e Disney+
  • 20h30 – Ceará x Novorizontino – Disney+
  • 21h00 – São Bernardo x Atlético-GO – Sportv, ge tv e Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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