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Esporte

Flamengo x Independiente Del Valle na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Rubro-Negro recebe os equatorianos nesta quinta, 17, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 13h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O time carioca chega em vantagem depois de vencer o primeiro duelo por 2 a 0, em Quito, e pode até perder por um gol de diferença para avançar às semifinais.

O Flamengo chega à decisão embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que manteve a equipe na liderança da competição nacional. 

Leonardo Jardim deve manter a base que venceu no Equador. A principal dúvida está na defesa, já que Léo Pereira foi preservado contra o Corinthians por desconforto muscular e passou por testes antes da partida. Caso não tenha condições, Danilo é a alternativa. No ataque, Bruno Henrique deve continuar como referência, enquanto Carrascal e Plata disputam uma vaga pelo lado direito.

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O Independiente del Valle também venceu no fim de semana, mesmo preservando seus principais jogadores no Campeonato Equatoriano. A equipe superou o Libertad por 3 a 2 e chega ao Rio obrigada a adotar uma postura mais agressiva: precisa vencer por pelo menos dois gols para manter viva a disputa pela classificação.

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O técnico Joaquín Papa terá uma ausência importante. Carlos González, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão muscular no jogo de ida e está fora. Djorkaeff Reasco deve assumir o comando do ataque, com Sornoza responsável pela articulação e Arón Rodríguez e Emerson Pata ocupando os lados do setor ofensivo.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Independiente del Valle?

Flamengo e Independiente del Valle jogam nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. 

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke e Layan Loor; Alcívar, Hugo Quintana e Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco. Técnico: Joaquín Papa.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai);
  • Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Mathias Muniz (Uruguai);
  • VAR: Antonio García (Uruguai).
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