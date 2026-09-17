Flamengo x Independiente Del Valle na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam no Maracanã pela volta das quartas da Libertadores. Após vencer por 2 a 0 na ida, o Mengão busca confirmar a vaga nas semifinais. O Del Valle precisa de uma virada histórica, mas enfrenta o desafio da ausência de seu artilheiro. Saiba onde assistir, prováveis escalações e a situação de cada time neste confronto decisivo.

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Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O time carioca chega em vantagem depois de vencer o primeiro duelo por 2 a 0, em Quito, e pode até perder por um gol de diferença para avançar às semifinais.

O Flamengo chega à decisão embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que manteve a equipe na liderança da competição nacional.

Leonardo Jardim deve manter a base que venceu no Equador. A principal dúvida está na defesa, já que Léo Pereira foi preservado contra o Corinthians por desconforto muscular e passou por testes antes da partida. Caso não tenha condições, Danilo é a alternativa. No ataque, Bruno Henrique deve continuar como referência, enquanto Carrascal e Plata disputam uma vaga pelo lado direito.

O Independiente del Valle também venceu no fim de semana, mesmo preservando seus principais jogadores no Campeonato Equatoriano. A equipe superou o Libertad por 3 a 2 e chega ao Rio obrigada a adotar uma postura mais agressiva: precisa vencer por pelo menos dois gols para manter viva a disputa pela classificação.

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O técnico Joaquín Papa terá uma ausência importante. Carlos González, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão muscular no jogo de ida e está fora. Djorkaeff Reasco deve assumir o comando do ataque, com Sornoza responsável pela articulação e Arón Rodríguez e Emerson Pata ocupando os lados do setor ofensivo.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Independiente del Valle?

Flamengo e Independiente del Valle jogam nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke e Layan Loor; Alcívar, Hugo Quintana e Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco. Técnico: Joaquín Papa.

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Arbitragem:

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai);

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Mathias Muniz (Uruguai);

VAR: Antonio García (Uruguai).