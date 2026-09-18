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Esporte

Ronaldo 50 anos: relembre os principais momentos da carreira do Fenômeno

De campeão do mundo aos 17 anos às graves lesões, R9 deu a volta por cima para se tornar um dos maiores da história

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 13h30
Brasil x Alemanha - Final Copa 2002
Ronaldo comemora gol na vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002 no Japão (Matthew Ashton/Getty Images)
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Ronaldo 50 anos: relembre os principais momentos da carreira do Fenômeno Priorizar nos meus resultados Google

Ronaldo Fenômeno completa 50 anos de idade nesta sexta, 18. O ex-jogador do corte de cabelo mais famoso do futebol teve uma carreira digna de filme. De títulos na juventude, lesões graves e uma volta por cima que garantiu o pentacampeonato mundial, Ronaldo encantou e cravou seu nome na história do futebol brasileiro e mundial. Relembre principais momentos de sua carreira:

Início de carreira

Natural de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Ronaldo deu seus primeiros passos no futebol no São Cristóvão. Um olheiro viu seu talento no futsal e o levou ainda criança, com 11 anos, para o clube homônimo do bairro. Antes de completar a maioridade, foi para o Cruzeiro, pelo qual conquistou um título estadual e brasileiro.

Copa de 1994

Aos 17 anos, com a camisa da Itália, Ronaldo comemora o título da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos
Aos 17 anos, com a camisa da Itália, Ronaldo comemora o título da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos (Cezar Loureiro/Agência O Globo/VEJA)

O sucesso na Raposa o levaram com apenas 17 anos à Copa do Mundo de 1994. Apesar de não entrar em campo durante a conquista do tetracampeonato mundial, Ronaldo se tornou o segundo jogador mais novo a ser campeão do mundo com 17 anos e 298 dias no dia da final contra a Itália, nos Estados Unidos. Somente Pelé foi campeão mais novo por 49 dias. 

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Carreira internacional

Com o sucesso no Cruzeiro e a convocação para a seleção brasileira, Ronaldo entrou na mira do mercado europeu. O PSV comprou o jogador ainda em 1994 e dois anos depois ele foi campeão da Copa da Holanda com o time. 

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Em 1996, o Barcelona comprou o jogador que participou das conquistas de um título da Copa do Rei, Supercopa e Recopa, além da premiação por artilharia na temporada 1996/97, quando também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, mas não pela premiação da Bola de Ouro.

O troféu da revista France Football veio na temporada seguinte, quando passou a atuar pela Inter de Milão. Antes da Copa do Mundo, ele também venceu a Copa da Uefa pelo time italiano.

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Copa de 1998

Zagallo consola Ronaldo depois da final da Copa de 1998, na França
Zagallo consola Ronaldo depois da final da Copa de 1998, na França (Cezar Loureiro/Agência O Globo/VEJA)

Defendendo o título mundial de 1994 e dessa vez como protagonista da seleção, Ronaldo chegou sob os holofotes na Copa do Mundo de 1998. O jogador correspondeu na campanha finalista, com quatro gols até a semifinal, mas foi na final que ele passou por seu momento mais marcante e infeliz na competição.

Horas antes da final contra a França, Ronaldo convulsionou na concentração. Ele chegou a ficar de fora da lista de titulares, mas momentos antes da partida foi colocado pelo técnico Zagallo entre os 11 iniciais. O clima de tensão do lado brasileiro tomou conta da decisão, então vencida pela França por 2 a 0. Apesar da derrota, Ronaldo foi eleito o melhor jogador do torneio.

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Lesões graves

 

Depois do susto da Copa do Mundo, Ronaldo enfrentou baques ainda maiores. Em 1999, sofreu uma primeira lesão nos ligamentos do joelho e ficou afastado por mais de quatro meses. Pouco depois de seu retorno em abril de 2000, sofreu uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito. A cena forte chocou até mesmo os adversários dentro de campo e quase encerrou a carreira do brasileiro que ficou mais de um ano afastado dos gramados se recuperando.

Volta por cima em 2002

Em 2002, outro brasileiro ganhou a chuteira de ouro: Ronaldo Fenômeno fez oito gols em sete jogos.
Em 2002, outro brasileiro ganhou a chuteira de ouro: Ronaldo Fenômeno fez oito gols em sete jogos. (veja.com/VEJA)
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Apesar de ter voltado aos gramados a menos de um ano por conta das lesões, Ronaldo foi convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2002. A seleção se classificou de forma conturbada, em um ciclo com a passagem de quatro treinadores diferentes, polêmicas com Romário e Rivaldo e sem Ronaldo que se recuperava das lesões.

A equipe de Felipão chegou pressionada, mas se sagrou campeã mundial. Ronaldo deu a volta por cima no maior palco do futebol, como artilheiro com oito gols na competição, incluindo os dois da final contra a Alemanha. Para distrair a imprensa e as atenções de como seria sua atuação em uma nova final de Copa, o jogador adotou o famoso corte de cabelo “Cascão”.

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Depois do Mundial, Ronaldo foi vendido ao Real Madrid e eleito o melhor do mundo pelo prêmio da Bola de Ouro. Jogou pelos blancos até 2007, conquistando dois campeonatos espanhóis, uma Supercopa e um Intercontinental. Seu último clube no Velho Continente foi o Milan até 2008.

Retorno ao Brasil e aposentadoria

Ronaldo, do Corinthians, durante jogo entre Corinthians 2 x 0 Atlético PR, partida válida pela Copa do Brasil, no estádio do Pacaembu - 06/05/09
Ronaldo, do Corinthians, durante jogo entre Corinthians 2 x 0 Atlético PR, partida válida pela Copa do Brasil, no estádio do Pacaembu – 06/05/09 (Renato Pizzutto/Dedoc)

Recuperando-se de lesões e cirurgias, Ronaldo chegou a ficar sem clube por seis meses, no segundo semestre de 2008. Ele voltou a jogar pelo Corinthians, marcando seu retorno ao futebol brasileiro. Em episódio memorável do futebol brasileiro, o jogador marcou um gol contra o Palmeiras na sua primeira partida e se pendurou no alambrado do estádio para comemorar, porém, a estrutura não resistiu e caiu. Pelo Alvinegro, Ronaldo conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileirão de 2009. 

Seu último jogo por clubes não foi dos mais felizes. Em 2011, na fase de pré-Libertadores, o Corinthians de Ronaldo e do técnico Tite foi eliminado pelo Tolima, da Colômbia. O time paulista se tornou o primeiro brasileiro a cair nesta fase do continental e encerrou de maneira amarga a carreira de R9.

Na seleção brasileira, o jogador ainda teve sua última dança em amistoso no mesmo ano, realizado no Pacaembu, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Romênia.

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