Mbappé troca patrocínio da Nike por marca de Roger Federer

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Kylian Mbappé encerrou sua parceria de 20 anos com a Nike para se tornar o primeiro futebolista masculino patrocinado pela On. A marca suíça, co-propriedade de Roger Federer, faz sua estreia no futebol com Mbappé e Thierry Henry, que assume como diretor. Essa mudança promete inovações e moldar o futuro do esporte.

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Kylian Mbappé encerrou seu vínculo com a Nike e se tornou o primeiro jogador de futebol masculino patrocinado pela suíça On. O anúncio realizado nesta sexta, 18, concretiza a entrada da marca do ex-tenista Roger Federer no esporte mais popular do mundo. Compatriota do atacante do Real Madrid, Thierry Henry também foi anunciado como diretor de futebol da empresa.

A troca de marcas põe fim ao patrocínio de 20 anos entre Mbappé e a Nike, que começou quando o jogador tinha apenas 8 anos de idade.

“Desde o começo, o que me chamou a atenção na On foi a chance de construirmos algo totalmente novo juntos, ajudando a moldar o futebol de amanhã”, afirma Mbappé em comunicado da On. “Quero trazer minha experiência e minha visão para o que estamos criando, expandir os limites através da inovação e, acima de tudo, me manter fiel à alegria de jogar futebol. Temos um sonho em comum, e isso é só o começo.”

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O campeão mundial Thierry Henry se junta a Mbappé, mas na função de diretor de futebol atuando na relação com atletas, produtos e na visão da marca sobre a cultura e o futuro do esporte. A jogadora suíça Sydney Schertenleib também passou a ser patrocinada pela On, depois de atuar como embaixadora da marca desde dezembro de 2025.

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A atleta do Barcelona e os campeões mundiais franceses visitaram o laboratório da On em Zurique, onde conheceram a tecnologia proprietária de fabricação robótica LightSpray, que será utilizada no desenvolvimento de produtos do futebol de alto rendimento.

A On é uma empresa de artigos esportivos fundada em 2010, inicialmente voltada para o mercado de tênis de corridas. Desde 2019, o ex-tenista Roger Federer se juntou à empresa como co-proprietário e desde então a marca passou a expandir para outros esportes como o tênis e, agora, o futebol. O brasileiro João Fonseca é um dos patrocinados pela marca, assim como os vice-campeões de Grand Slam nesta temporada, Flavio Cobolli e Ben Shelton, e a seis vezes campeã de Majors, Iga Swiatek.