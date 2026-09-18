🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Mbappé troca patrocínio da Nike por marca de Roger Federer

Jogador francês se torna primeiro jogador de futebol masculino patrocinado pela On; seu compatriota Thierry Henry assume como diretor

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 11h33
Homem negro sorridente, vestindo agasalho marrom com listras brancas e camiseta branca, apoia o braço esquerdo em um braço robótico branco que segura uma peça azul clara em formato de pé. Ao fundo, equipamentos industriais e painéis de controle.
Kylian Mbappé em fábrica da On, sua nova patrocinadora (Juergen Teller / On/Divulgação)
Continua após publicidade
Mbappé troca patrocínio da Nike por marca de Roger Federer Priorizar nos meus resultados Google

Kylian Mbappé encerrou seu vínculo com a Nike e se tornou o primeiro jogador de futebol masculino patrocinado pela suíça On. O anúncio realizado nesta sexta, 18, concretiza a entrada da marca do ex-tenista Roger Federer no esporte mais popular do mundo. Compatriota do atacante do Real Madrid, Thierry Henry também foi anunciado como diretor de futebol da empresa.

Roger Federer e Thierry Henry sorrindo em um ambiente industrial. Federer, à esquerda, veste camiseta e calça pretas, tênis brancos, segurando uma raquete de tênis. Henry, à direita, usa agasalho marrom, tênis brancos, segurando uma bola de futebol, em uma escada metálica. O fundo mostra máquinas e tubulações
Roger Federer e Thierry Henry na fábrica da On (Juergen Teller / On/Divulgação)

A troca de marcas põe fim ao patrocínio de 20 anos entre Mbappé e a Nike, que começou quando o jogador tinha apenas 8 anos de idade.

“Desde o começo, o que me chamou a atenção na On foi a chance de construirmos algo totalmente novo juntos, ajudando a moldar o futebol de amanhã”, afirma Mbappé em comunicado da On. “Quero trazer minha experiência e minha visão para o que estamos criando, expandir os limites através da inovação e, acima de tudo, me manter fiel à alegria de jogar futebol. Temos um sonho em comum, e isso é só o começo.”

Siga
Continua após a publicidade

O campeão mundial Thierry Henry se junta a Mbappé, mas na função de diretor de futebol atuando na relação com atletas, produtos e na visão da marca sobre a cultura e o futuro do esporte. A jogadora suíça Sydney Schertenleib também passou a ser patrocinada pela On, depois de atuar como embaixadora da marca desde dezembro de 2025. 

Mulher sorridente deitada, com tranças longas, vestindo jaqueta transparente branca sobre top preto, cercada por bolas de futebol brancas em uma rede e um objeto turquesa em forma de pé
Sydney Schertenleib, jogadora patrocinada pela On (Juergen Teller / On/Divulgação)
Continua após a publicidade

A atleta do Barcelona e os campeões mundiais franceses visitaram o laboratório da On em Zurique, onde conheceram a tecnologia proprietária de fabricação robótica LightSpray, que será utilizada no desenvolvimento de produtos do futebol de alto rendimento.

A On é uma empresa de artigos esportivos fundada em 2010, inicialmente voltada para o mercado de tênis de corridas. Desde 2019, o ex-tenista Roger Federer se juntou à empresa como co-proprietário e desde então a marca passou a expandir para outros esportes como o tênis e, agora, o futebol. O brasileiro João Fonseca é um dos patrocinados pela marca, assim como os vice-campeões de Grand Slam nesta temporada, Flavio Cobolli e Ben Shelton, e a seis vezes campeã de Majors, Iga Swiatek.

Publicidade
TAGS:
Futebol internacional
Kylian Mbappé
Roger Federer
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).