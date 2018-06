Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, uma partida foi interrompida para a consulta do vídeo em um lance polêmico na partida entre França e Austrália, em Kazan, na primeira rodada do grupo C. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o árbitro uruguaio Andrés Cunha havia mandado seguir um lance em que Griezmann foi derrubado na área, mas parou para consultar o vídeo após a bola sair para lateral.

Após alguns segundos de consulta, Cunha marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Risdon, que deu um toque e desequilibrou Griezmann no lance. O atacante do Atlético de Madri foi para a cobrança e marcou o gol.

Minutos depois, Umtiti colocou a mão dentro da área francesa, mas dessa vez o árbitro uruguaio marcou a penalidade sem necessidade de consulta ao vídeo. O juiz foi avisado por seus auxilares da penalidade em favor dos australianos. Na partida entre Espanha e Portugal, na sexta-feira, também houve consulta aos auxiliares, mas sem a utilização do vídeo na transmissão da partida.