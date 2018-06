Pouco antes do jogo entre Rússia e Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo, às 12h desta quinta, ocorrerá a – neste ano modesta – cerimônia de abertura do torneio, às 11h30, no estádio Lujniki, em Moscou. A festa terá a presença do cantor britânico Robbie Williams, da soprano russa Aida Garifullina e do bicampeão do mundo, o brasileiro Ronaldo.

Neste ano, bem curta, a abertura focará nos shows de música. Em entrevista à Reuters na terça-feira depois de um ensaio para o show, o cantor Robbie Williams afirmou que se apresentará com “uma mistura, um banquete de meus maiores sucessos”, junto com a soprano russa Aida Garifullina, mas sem seu hit “Party Like A Russian”. “Eu adoraria cantar ‘Party Like a Russian’, mas infelizmente me pediram para não fazer”, disse.

Na faixa de 2016, o britânico canta “é necessário um certo tipo de homem com um certo tipo de reputação, para aliviar o dinheiro de uma nação inteira”. No videoclipe da música, bailarinas rodopiam ao redor de Williams em um cenário luxuoso. Os meios de comunicação pró-Kremlin foram críticos ao cantor, que respondeu no Twitter que “essa música definitivamente não é sobre o Sr. Putin.”.

I love you Dan but this song is definitely not about Mr Putin xhttps://t.co/ViIACar1Z4 — Robbie Williams (@robbiewilliams) September 30, 2016

(com Reuters)