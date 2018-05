–

O guia VEJA COMER & BEBER Brasília 2018/2019 chegou à 15ª edição com 248 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. Trata-se de uma lista com o que existe de mais relevante na capital federal, criteriosamente apurada e organizada por especialidades. Fazem parte dela os campeões em vinte categorias, que foram definidos com a ajuda de um júri local e anunciados em uma noite de festa na Hípica Hall, no último dia 17.

Durante a noite de premiação, apresentada pelo Santander e conduzida pelo jornalista Daniel Adjuto, a revista também prestou uma homenagem a uma figura que muito contribuiu (e continua a contribuir!) para a riqueza culinária da cidade, conferindo-lhe o título de personalidade gastronômica. Todo o conteúdo também está disponível em nosso site, para que você, leitor, possa acessá-lo a qualquer hora e lugar.

Outra forma de identificar os estabelecimentos que estão na seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar por este selo: desde o ano passado ele é conferido a todas as casas que integram nossos guias em São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Recife e Porto Alegre, entre outras capitais. Em alguns casos, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas ao telefone para checar todas as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente as placas aos campeões.

Todos esses cuidados são necessários para oferecer a você um roteiro com o que há de melhor na sua cidade, de verdade. Confira a seguir os campeões de 2018 em vinte categorias:

COMIDINHAS

O melhor café – Los Baristas

O melhor doce – Castália

O melhor hambúrguer – Páprica Burger

A melhor padaria – Castália

O melhor sorvete – Saborella

A melhor novidade – Ricco Burger

BARES

O melhor atendimento – IVV SwineBar

A melhor carta de cervejas – Publican Bar

A melhor carta de drinques – BalcoNY 412

A melhor cozinha de bar – IVV SwineBar

A melhor revelação – Publican Bar

RESTAURANTES

Chef do ano – André Castro (Authoral)

O melhor bom e barato – Le Birosque

O melhor brasileiro – Mangai

A melhor costela bovina – Cowtainer

O melhor italiano – Gero

O melhor japonês – New Koto

O melhor de peixes e frutos do mar – Nau Frutos do Mar

A melhor pizzaria – Baco

O melhor variado/contemporâneo – Grand Cru

Como funcionou a votação – Para chegar aos vencedores dos vinte prêmios desta edição, VEJA COMER & BEBER Brasília recrutou trinta moradores da cidade com diferentes perfis profissionais. Eles foram distribuídos em três grupos — o primeiro votou na seção de Comidinhas; o segundo, na de Bares; e o terceiro, na de Restaurantes. Os jurados escolheram, em ordem decrescente, os três melhores em cada uma das categorias definidas pela redação. Entre elas, o melhor café, o melhor atendimento de bar, o melhor endereço para comer costela e o chef do ano. De posse de todos os rankings dos jurados nas respectivas categorias, a redação atribuiu pontos a cada posição (o primeiro colocado recebeu 5 pontos; o segundo, 2; e o terceiro, 1). A soma deles definiu os três primeiros lugares, todos identificados na revista. Para eliminar os empates, foram adotadas três soluções. O critério inicial foi o número de menções na tabela do júri: ficou à frente o nome lembrado por mais gente. Permanecendo a indefinição, levou-se em conta a posição na tabela — ou seja, o número de vezes em que o local ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Quando a questão continuou sem solução, a equipe de VEJA, apoiada em avaliações in loco, aplicou o voto de minerva.