1. Ricco Burger zoom_out_map 1 /3 Ricco bacon: sanduba leva queijo de minas, fatias de bacon, mix de folhas, tomate defumado e molho da casa à base de vinho branco (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Ricco Burger zoom_out_map 2 /3 Inusitado: milk-shake de pudim leva um versão mini da sobremesa (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Ricco Burger zoom_out_map 3/3 Hambúrgueres assados: os discos de carne são preparados na parrilla argentina (Telmo Ximenes/VEJASP)

Após passar por uma bem-sucedida maratona de três meses de teste, ocupando um quiosque na área de alimentação do projeto Na Praia, a marca ganhou corpo e se instalou definitivamente na 306 Sul. Tocado pela chef Renata Carvalho (ex-Loca Como Tu Madre e Ancho Bistrô de Fogo), o negócio tem como lema a riqueza da imperfeição. Ele está expresso no ambiente, intencionalmente “mal-acabado”, e no menu, preparado com insumos de produtores regionais e baseado no conceito de comida caseira. O último se destaca nos molhos servidos à vontade (ketchup, maionese e barbecue), nos refrescos gasosos de tangerina, limão, guaraná e uva (R$ 7,00 cada um) e na releitura nada industrial dos nuggets de carne bovina (R$ 18,00). Com serviço no qual o cliente pede e retira os itens no balcão, o estabelecimento sugere o ricco bacon entre as especialidades assadas em parrilla argentina (R$ 34,00). Ele sai com pão da La Boulangerie, disco de carne, queijo de minas, fatias de bacon, mix de folhas, tomate defumado e molho da casa à base de vinho branco. Os sanduíches são acompanhados, sob pedido e sem custo adicional, de pequenas porções de farofa e de picles de cebola-roxa, de pepino e de maxixe. Para adoçar a refeição, há um inusitado milk-shake de pudim, coroado com uma versão míni do doce (R$ 22,00). 306 Sul, bloco C, loja 28, ☎ 3551-7064 (96 lugares). 12h/0h (dom. 12h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

