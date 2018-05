1. Páprica Burger (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Combos: os sandubas podem ser consumidos acompanhados de chips e sucos (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Páprica Burger zoom_out_map 2 /3 Sanduba doce: brioche recheado com sorvete de Nutella (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Páprica Burger (Brasília) zoom_out_map 3/3 Salão do Páprica Burger: segunda unidade tem um clima californiano na decoração (Telmo Ximenes/VEJASP)

Nascida em um contêiner, nos fundos de um posto de gasolina, a marca ganhou corpo, inaugurou sua segunda unidade no fim de 2017 e repetiu, nesta edição, a conquista na categoria melhor hambúrguer. O ponto mais recente copia a estrutura da matriz, com revestimento de aço e fiação aparente. Na decoração, a loja mais antiga tem um clima nova-iorquino; a do Setor Hoteleiro, um ar californiano. Em ambas, o serviço informal convida o cliente a fazer e a retirar o seu pedido no balcão. A dupla de sócios tem intimidade com a gastronomia e define o inventivo menu a quatro mãos. O chef Lucas Arteaga cozinhou em estabelecimentos no Brasil e na Argentina — sua terra natal —, foi professor nessa área e dirige um bufê. Chef e confeiteira, a brasiliense Bruna Prieto passou muitas tardes de sua infância em meio às panelas do restaurante dos pais. Entre os sanduíches, o blue tem pão de batata, disco de carne black angus, mussarela de búfala, gorgonzola, presunto de Parma, mix de minifolhas, tomate e mostarda de Dijon com mel (R$ 32,00). Em todos os lanches, podem-se substituir as fatias de pão por folhas de alface. Para quem evita leite, o shake de framboesa e limão-siciliano ganha consistência com espuma de coco (R$ 22,00). Na lista de açucarados, o burger ’n cream traz brioche recheado de sorvete de churros ou de Nutella (R$ 18,00). A casa deve abrir uma unidade em Águas Claras no mês de agosto. Setor Hoteleiro Sul, quadra 3, bloco A. Não tem telefone (100 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h); Eixinho L Norte, altura da 204. Não tem telefone (80 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016.

Confira de quem são os segundo e terceiro melhores hambúrgueres de Brasília:

2º lugar: Ricco Burger

3º lugar: Madero