1. Saborella (Brasília) zoom_out_map 1 /2 Variedade: açaí, amarena e frutti di bosco são alguns dos sabores (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Saborella zoom_out_map 2/2 Saborella: sorveteria tem ascendência nortista, DNA brasiliense e linha italiana (Telmo Ximenes/VEJASP)

O boom no segmento das gelaterias e a chegada de marcas de fora do DF parecem não ter derretido o sucesso desta tradicional sorveteria de ascendência nortista, DNA brasiliense e linha italiana. O conjunto de placas de campeã na categoria “melhor sorvete” (catorze prêmios no total) já compete com o número de cubas na matriz. Quando a Saborella abriu as portas, em 1995, a família Kzam encarou a onda do sorvete por quilo com uma proposta revolucionária para a época: servir sabores de frutas amazônicas. Com lastro nos anos vividos em Belém (PA), os irmãos Bruno, Sávio e Homero, apoiados pela matriarca, Eleanora, difundiram os gostos de açaí, cupuaçu e castanha-dopará na capital. Essa oferta segue firme hoje, associada a um leque de sugestões com insumos internacionais. Uma das mais recentes reúne mascarpone italiano, caramelo e flor de sal. A regra da casa de não usar frutas em polpa ou congeladas provoca um revezamento sazonal de algumas opções, caso dos gelatos de jabuticaba e abacate. Qualquer um dos sabores custa R$ 14,00 (uma bola) e R$ 26,00 (duas bolas), no copo ou na casquinha. A disponibilidade de produtos no quiosque do Casa-Park é um pouco menor. 112 Norte, bloco C, loja 38, ☎ 3340-4894 (53 lugares). 12h/22h (dom. até 21h); Shopping Casa-Park, ☎ 3361-0909 (68 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 1995.

