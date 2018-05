Se o desejo do dia é uma refeição japonesa com peixes maçaricados e makis que levam frutas, cream cheese, maionese e molhos bem adocicados, é melhor seguir outro rumo. A fórmula de sucesso do New Koto está baseada em tradição, autenticidade, respeito ao ingrediente e boa técnica. Chef e proprietário da casa, Cristiano Komiya cultiva esses valores desde cedo — seu pai, o japonês Ryozo Komiya, comandou a cozinha da embaixada de seu país natal em Brasília antes de entrar no ramo de restaurantes. Com 13 anos, Cristiano já dava expediente como office-boy no negócio da família. Quando Ryozo morreu, em 2014, ele tinha somado experiências em todas as funções da casa e era o braço-direito do pai no New Koto. Exigente, Cristiano mantém-se fiel aos fornecedores que atendem ao seu padrão de qualidade. Na compra do atum, conta com os serviços de um único vendedor, que viaja entre o Recife e Natal atrás dos melhores exemplares. O resultado desse cuidado aparece no combinado especial da casa (R$ 198,00, cinquenta peças). Ele pode ser precedido do guioza suíno (R$ 22,00) e das vieiras na manteiga com alho, sal e shimeji (R$ 42,00). Também faz sucesso o bentô executivo, com sashimi, sushi, anchova e milanesa de lombo (R$ 65,00). Para sobremesa, a mitsumame (R$ 24,00) leva frutas com ágar-ágar, sorvete de creme e doce de feijão. 212 Sul, bloco C, loja 20, ☎ 3346-9668 (54 lugares). 12h/15h e 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2009. $$$

