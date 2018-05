1. Le Birosque zoom_out_map 1 /3 Sucesso da casa: manta de carne suína com polenta cremosa (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Le Birosque zoom_out_map 2 /3 Processo demorado: a manta suína, recheada com linguiça, é marinada por 24 horas e fica mais seis no forno (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Le Birosque (Brasília) zoom_out_map 3/3 Experiente: o cozinheiro Luiz Trigo já trabalhou no Grupo Fasano, em São Paulo, e no restaurante Gero, em Brasília (Telmo Ximenes/VEJASP)

Depois de um período de certo temor, ligado ao consumo de gordura e a outras questões de saúde, a explosão de casas centradas em receitas com carne suína não deixa dúvida: hoje, o porco é pop. Membro legítimo desse movimento, o Le Birosque consegue somar outros dois fatores atraentes a essa equação: preços módicos e comida com grife de chef. Cozinheiro com “c” maiúsculo, Luiz Trigo trabalhou nos paulistanos Grupo Fasano, na área de panificação e sobremesas, e Due Cuochi Cucina, nos brasilienses Gero e La Tambouille, e ainda ministra aulas de gastronomia na Unieuro. No seu pequeno boxe na Quituart brilha a porchetta (R$ 45,00, individual, e R$ 85,00, para dois). De inspiração italiana, a manta de carne suína (lombo, costela e barriga) é recheada de linguiça e enrolada na forma de um grande rocambole. Um período de seis horas de forno, intercalado pelo uso de um pururucador manual, deixa a superfície dela bem crocante. Complexo, o tempero é resultado de uma marinada de 24 horas com limão-cravo, sal, pimentas e quatro tipos de erva. O prato, com uma generosa fatia de carne, vai à mesa ao lado de polenta cremosa. Também fazem sucesso o arroz de suã com couve crocante (R$ 40,00) e a bochecha de porco cozida, guarnecida de polenta com açafrão (R$ 45,00, individual). Ma nem tudo é porco no endereço de Trigo, como o arroz cremoso de camarão com ervas e tomate-cereja (R$ 45,00, para um, e R$ 80,00, para dois). Quituart, QI 9/10, canteiro central, Lago Norte, ☎ 98111-9853. 12h/16h (sex. 12h/23h; fecha seg. a qua.) Aberto em 2015. $

