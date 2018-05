1. Los Baristas (Brasília) zoom_out_map 1 /4 Da aeropress ao sifão: seis métodos de extração (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Los Baristas zoom_out_map 2 /4 Para acompanhar: baguete de linguiça e queijo grana padano (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Los Baristas (Brasília) zoom_out_map 3 /4 Cold brew nitro: extraído a frio, esse café sai da torneira com gás nitrogênio e gelado, como o chope (Telmo Ximenes/VEJASP)

4. Los Baristas (Brasília) zoom_out_map 4/4 Clima descontraído: mesas na varanda e um balcão convidativo (Telmo Ximenes/VEJASP)

Quando Vitor Ávila e Heloisa Checheliski mergulharam no mundo dos cafés, a ideia era abrir um negócio de torrefação. Eles se interessaram por esse segmento nos cursos que fizeram — determinantes para a troca da carreira na área de produção audiovisual pela vida de barista. Mas a cafeteria surgiu antes, como um passo interessante para que eles expandissem o leque sensorial e entendessem melhor o mercado. Dois anos após a abertura, em 2017, o casal assumiu a torrefação dos cafés vendidos na loja. Realizado em outro endereço, o processo permite que a dupla compre microlotes de café direto dos produtores e experimente as melhores soluções de torra. Fora do tradicional expresso (R$ 6,50), de três a cinco variedades podem ser usadas nos outros seis métodos de extração: aeropress, Chemex, Clever, Hario V60, prensa francesa e sifão. As versões de 100 mililitros custam de R$ 8,00 a R$ 11,00 — no sifão, 150 mililitros têm preço de R$ 18,00. Estreante de 2018, o cold brew nitro (R$ 16,00, 300 mililitros) tornou-se um diferencial da marca. Extraído a frio, esse café sai da torneira com gás nitrogênio e gelado, como o chope. Da mesma forma, on tap, serve-se a kombucha de elaboração própria, uma bebida probiótica fermentada e gaseificada naturalmente. No sabor maracujá com hibisco e limão, ela custa R$ 12,00 (300 mililitros). Decorada com nichos que destacam elementos do universo das bebidas, a casa também faz sucesso com os comes. Nas mesas externas ou no convidativo balcão, vale provar a baguete de linguiça e queijo grana padano (R$ 20,00) e, no momento doce, o bolo de milho (R$ 6,00 a fatia). 404 Norte, bloco C, lojas 34 a 38, ☎ 3033-6183 (45 lugares). 12h/20h (feriados 13h/20h; fecha dom.). Aberto em 2015.

