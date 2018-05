Baco é a melhor pizzaria de Brasília

1. Baco (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Forno a lenha: pizza tem massa leve, aerada e crocante (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Baco (Brasília) zoom_out_map 2 /3 Criação da casa: a vargem bonita traz na cobertura mussarela de búfala, aspargo, pancetta e dois ovos (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Baco (Brasília) e Gil Guimarães zoom_out_map 3/3 Gil Guimarães: durante quatro anos, o proprietário da Baco estudou para servir a autêntica pizza napolitana (Telmo Ximenes/VEJASP)

Farinha italiana 00, água, sal, levedura e fermentação mínima de oito horas. Para a cobertura, produtos acessíveis em bons mercados. No papel, a fórmula da autêntica pizza napolitana parece fácil para qualquer mortal. Gil Guimarães, proprietário da Baco, descobriu, na prática, que não é bem assim. Com fundamentos de panificação francesa, dez anos de experiência em pizzaria própria, viagens para Nápoles no passaporte e uma versão comercial de redonda ao estilo napolitano, ele resolveu, em 2008, que elaboraria a legítima pizza do sul da Itália. Entre testes, listas de pedidos de correção da Associazione Verace Pizza Napoletana e dezenas de ajustes, passaram-se quatro anos. Só em 2012 a Baco recebeu o selo de autenticidade da principal reguladora e certificadora da pizza napolitana no mundo. Para conferir o resultado dessa saga, vale pedir a margherita (R$ 49,20, com quatro fatias, ou R$ 66,80, com oito). Preparada em forno a lenha, ela é servida com massa leve, aerada e levemente crocante. Entre as frequentes criações que entram no cardápio, a vargem bonita traz na cobertura mussarela de búfala, aspargo, pancetta e dois ovos (R$ 51,30 ou R$ 68,40). A refeição pode terminar com dois cannoli (R$ 18,00). 309 Norte, bloco A, loja 30, ☎ 3274-8600 (90 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 0h30); 408 Sul, bloco C, loja 35, ☎ 3244-2292 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 0h30). Aberto em 2000. $

Confira os segundo e terceiros colocados:

2º lugar: Fratello Uno

3º lugar: Valentina