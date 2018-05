1. Castália (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Popular: torta de chocolate meio amargo com flor de sal é a preferência dos frequentadores (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Castália (Brasília) zoom_out_map 2 /3 Padaria de base francesa: pães são feitos com farinha francesa e ingredientes brasileiros (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Castália (Brasília) zoom_out_map 3/3 Negócio de família: a padaria é tocada por irmãos e primos (Telmo Ximenes/VEJASP)

O conceito “negócio de família” atinge o grau máximo nesta padaria de ambiente descolado. O padeiro Eduardo Neiva Tavares é irmão do sócio André. Ambos são primos do sócio e chef Pedro Galvão. Para fechar o círculo, as namoradas desse trio têm ligação com a Castália. A do Eduardo elaborou o projeto estrutural da casa, a do Pedro é barista no período da manhã e a do André reforça o atendimento à tarde. Os fortes laços proporcionaram outro diferencial: a união entre forno e fogão. Eduardo fez curso de panificação no San Francisco Baking Institute, na Califórnia. Pedro, por sua vez, formou-se chef na França e rodou a cozinha de restaurantes naquele país, no Japão e nos Estados Unidos. A mistura de experiências resultou numa padaria de base francesa (a farinha usada é dessa nacionalidade), forno português e um cardápio de pães de fermentação natural com preparos criativos e muitas pitadas de ingredientes brasileiros. Nessa linha figuram a baguete com queijo de minas curado e pimenta-rosa (R$ 9,00), o pão de cacau com castanha-de-baru e gotas de chocolate (R$ 6,00) e o folhado de goiaba com chocolate branco (R$ 8,00). Na seção açucarada, nada bate a popularidade da torta de chocolate meio amargo com flor de sal (R$ 10,00 a fatia), eleita o melhor doce da cidade pelo júri da revista. Densa, escura e coberta por uma cremosa ganache, ela tem seu dulçor contrastado pelos flocos de sal. 102 Norte, bloco D, lojas 64/74, ☎ 3081-8899 (25 lugares). 8h/19h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Confira as segunda e terceira melhores padarias:

2º lugar: Varanda Pães Artesanais

3º lugar: La Boulangerie

Confira de quem são os segundo e terceiro melhores doces:

2º lugar: Sweet Cake

3º lugar: Acervo Café