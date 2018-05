1. IVV SwineBar zoom_out_map 1 /4 Sucesso da casa: tábua de tâmaras recheadas com gorgonzola e envoltas em bacon (Telmo Ximenes/VEJASP)

Para acompanhar os vinhos: tábua de frios é uma das opções

Salão do IVV SwineBar: casa é especializada em vinhos e receitas com carne de porco

Ambiente do IVV SwineBar: a aconchegante varanda é iluminada por fileiras de lâmpadas

Muito do conceito deste bar pode ser “interpretado” no seu curioso e enigmático nome. O que parece uma soma de algarismos romanos é, na realidade, o conjunto de letras iniciais da expressão latina “In Vino Vivo” (No vinho, vivo). Na sequência, o termo swine (suíno, em inglês) põe em evidência o principal ingrediente das receitas da casa. Projeto de longa maturação, esse wine bar começou a tomar forma durante uma extensa temporada do sommelier e chef Eduardo Nobre nos Estados Unidos. Por treze anos, ele trabalhou em todas as frentes possíveis dentro de um restaurante. De volta a Brasília, fundou um clube de vinhos e, ao lado da esposa, Ariela Nobre, estendeu a venda virtual da bebida para as mesas deste endereço. Além de gerenciar a carta de 190 rótulos, selecionar os dois vinhos do dia vendidos em taça (R$ 20,00 cada uma) e dar dicas de harmonização, ele assina e supervisiona o cardápio, centrado em preparos com carne de porco — a finalização ocorre em cozinha aberta, à vista dos clientes. Na aconchegante varanda, iluminada por fileiras de lâmpadas, fazem sucesso a tábua de tâmaras recheadas com gorgonzola e envoltas em bacon (R$ 18,00) e a carne de lata suína com molho de tamarindo e pimenta (R$ 26,00). Tábuas de queijos e algumas bruschettas aparecem entre as sugestões sem carne do menu. Muito presente no atendimento, o casal de sócios conta com o apoio de uma equipe de jovens garçons bem treinados. 314 Norte, bloco B, loja 21, ☎ 3034-3471 (100 lugares). 18h/0h (ter. e qua. até 23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

