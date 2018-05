1. Nau Frutos do Mar (Brasília) zoom_out_map 1 /2 Chapa de frutos do mar: um dos mais pedidos (Telmo Ximenes/VEJASP)

Nau Frutos do Mar (Brasília)
Para comer bem: salão do Nau tem vista para o Lago Paranoá

As jangadas suspensas no teto, luminárias em forma de água-viva, a vista para o Lago Paranoá e uma profusão de pescados no cardápio deixam a sensação de que o oceano está próximo de Brasília. Se esta unidade não consegue ouvir o barulho das ondas, o mesmo não se pode dizer da rede como um todo: há outras três casas de mesma bandeira em João Pessoa e Natal. Dessas cidades, aliás, sai boa parte dos ingredientes que dão forma a um extenso menu de base internacional, mas pontilhado de matéria-prima e preparos brasileiros. Na lista de campeãs de venda, a receita de frutos do mar na chapa traz camarão, lagosta, polvo, lula e mexilhão. Eles vêm acompanhados de tomate-cereja, pimentões, cogumelo, brócolis e arroz (R$ 242,00, para duas ou três pessoas). No camarão fortuna do mar, em outra combinação robusta, o crustáceo vai à mesa com tomate seco, palmito e azeitonas verde e roxa, sobre um arroz cremoso de tomate seco (R$ 62,00 o individual, R$ 99,00, para dois, e R$ 154,00, para até quatro pessoas). Voltado para clientes com restrições a glúten e a lactose, o menu fit relaciona o peixe em crosta de gergelim, servido com farofa de quinoa e salada verde (R$ 58,00). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 26, ☎ 3252-0155 (450 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (seg. jantar até 22h; sex. jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2013. $$$

