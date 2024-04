Jader Filho participa da live de Os Três Poderes desta sexta

Ministro das Cidades no governo Lula, Jader Filho participa do programa Os Três Poderes, de VEJA, transmitido ao vivo às 12h. Os planos de obras para o país – e os possíveis riscos para a meta fiscal – serão debatidos com os colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e Robson Bonin. A apresentação é de Marcela Rahal.

No cargo, Jader toca alguns dos projetos mais importantes para o governo, como o Minha Casa, Minha Vida, que pretende entregar 2 milhões de moradias até 2026. Outro programa importante aos cuidados da pasta das Cidades é o Novo PAC, que atraiu nada menos que 96% dos prefeitos do país interessados em verbas para obras em ano eleitoral. Em entrevista às Páginas Amerelas de VEJA, o ministro afirmou que, a despeito do embate sobre o cumprimento da meta fiscal defendida pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), os projetos sairão do papel. “Tudo aquilo que está planejado nós vamos executar”, disse.