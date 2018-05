1. Publican Bar (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Diversidade: cervejas vêm de partes variadas do Brasil e do mundo (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Publican Bar (Brasília) zoom_out_map 2 /3 Tábua mista: boa parceria com chopes stout e new england IPA (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Publican Bar zoom_out_map 3/3 Salão do Publican: bar abriga dezesseis torneiras de chope, com cervejas renovadas semanalmente (Telmo Ximenes/VEJASP)

Quem vê a fachada estreita e discreta deste bar dificilmente imagina que ele abriga dezesseis torneiras de chope. Mas o respeitável conjunto de bicos está logo depois da porta, num apertado balcão lateral, sobre uma câmara fria escondida abaixo do piso. Da engenhosa obra do sommelier Fabrício Mattos saem as estrelas da casa: cervejas frescas. Renovada semanalmente, a carta pode juntar estilos e rótulos, que chegam em pequenos volumes de diversos lugares do Brasil e do mundo. No posto de beer hunter do negócio, Mattos experimenta novidades, conversa com produtores e viaja à procura dos melhores goles. Suas seleções de bebida, contudo, não deixam de lado as preferências do público, formado, em sua maioria, por clientes na faixa dos 30 aos 40 anos. A lista de chopes, disponíveis em copos de 200, 350 e 473 mililitros, sempre relaciona sugestões de IPA e suas variantes, a exemplo da gaúcha Narcose Hammerhead Double IPA (R$ 16,00, R$ 26,00 e R$ 30,00), e, pelo menos, um exemplar da categoria sour, como a paulista Infected Brewing Caffeine Karma Sour Ale (R$ 19,00, R$ 30,00 e R$ 35,00). A oferta total de cervejas ainda é reforçada pelas quase setenta opções nacionais e internacionais em lata e garrafa. Nesse rol figura a belgian blond ale da brasiliense Tortuga (R$ 24,00, 500 mililitros). Para acompanhar os goles nas mesas do corredor ou do colorido salão nos fundos, o enxuto cardápio tem tábua mista de frios e queijos (R$ 35,00) e croquete de carne de panela com cerveja bock (R$ 16,00, oito unidades). 409 Sul, bloco A, loja 8, ☎ 3242-9589 (80 lugares). 17h30/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 14h30/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

