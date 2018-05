1. Cowtainer (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Costela na porção: apenas uma das opções com o corte bovino (Telmo Ximenes/VEJASP)

Chopes: dez torneiras com diversas opções

Costela bovina: o chef Tonico Lichtsztejn incorpora o ingrediente em todas as suas preparações

Híbrido de restaurante e bar, funciona em um contêiner, na entrada do Shopping Pier 21, e privilegia a costela bovina em todo o menu. Contratado pelos sócios Marcelo Dantas e Márcio Schettino, o chef Tonico Lichtsztejn incorporou o ingrediente em croquete (R$ 39,90, oito unidades), pastel (R$ 33,50, oito unidades), hambúrguer (R$ 32,50) e o transformou até em cobertura crocante para o petit gâteau de banana da casa (R$ 29,00). Na trilogia cowtainer (R$ 53,90), ele prova a versatilidade do corte,servido em porções com texturas e sabores diversos — três copos de chope de 160 mililitros ainda escoltam o prato. No almoço, a costela (R$ 46,00), assada em baixa temperatura durante oito horas, surge como uma das dez opções do cardápio de grelhados, que inclui rodízio de guarnições, como arroz do costeleiro e farofa de ovo. Na sua versão mais substanciosa, a carne aparece em porção de 500 gramas (R$ 85,00) e 1 quilo (R$ 140,00), guarnecida de pão de alho, tomate defumado, abóbora caramelada, cebola, batata rústica com alecrim e molho especial da casa. Entre os chopes que se revezam nas dez torneiras, o Beira Bier puro malte (R$ 9,90, 300 mililitros) é o único que sempre tem presença garantida. Shopping Pier 21, ☎ 3226-7994 (120 lugares). 12h/0h30 (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2017. $

