1. Gero (Brasília) zoom_out_map 1 /4 Filé à rossini: mignon ao molho marsala com trufa negra e foie gras (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Gero (Brasília) zoom_out_map 2 /4 Feito na hora: o nhoque é cortado e recheado apenas após o pedido (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Gero (Brasília) zoom_out_map 3 /4 Massa fresca: nhoque de batata-doce recheado com brie ao molho do mesmo queijo e cogumelo eryngui (Telmo Ximenes/VEJASP)

4. Gero (Brasília) zoom_out_map 4/4 Fasano: única representante da grife em terras brasilienses (Telmo Ximenes/VEJASP)

Única representante da grife Fasano em terras brasilienses, a casa segue o padrão do selo Gero, também presente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre os seus pilares estão produtos de alta qualidade, linha gastronômica marcada por uma releitura contemporânea de clássicos italianos e atendimento impecável — aqui, a casa é comandada pelo gerente Célio Freitas, há 24 anos no grupo de Rogério Fasano. O cuidado com a seleção de insumos e com os clientes aparece ainda nos preparos da cozinha. As massas frescas, por exemplo, são cortadas e recheadas somente após o pedido no salão. Isso garante ótima textura e sabor para a receita do nhoque de batata-roxa doce preenchido de brie, servido com creme do mesmo queijo e cogumelo eryngui (R$ 98,00). Com a altivez do Fasano São Paulo, o filé à rossini, mignon ao molho marsala com trufa negra e foie gras, é sugestão exclusiva do Gero de Brasília e figura entre os mais vendidos. Custa R$ 142,00 e pode vir com batata gratinada e aspargos envoltos em bacon. Para encerrar a refeição em grande estilo, o italianíssimo tiramisu sai a R$ 44,00. No sofisticado ambiente de tijolos à vista, o almoço executivo de quatro etapas custa R$ 112,00. Shopping Iguatemi, Lago Norte, ☎ 3577-5520 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. almoço até 16h e jantar até 0h30; sáb. almoço até 17h e jantar até 0h30; dom. almoço até 17h e jantar até 22h). Aberto em 2010. $$$$

