1. Grand Cru (Brasília) zoom_out_map 1 /2 Cardápio: turnedô de filé-mignon ao molho de tutano é um dos pratos da casa (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Grand Cru (Brasília) zoom_out_map 2/2 Salão do Grand Cru: restaurante combina vinho e comida (Telmo Ximenes/VEJASP)

A combinação entre vinho e comida não rende bons momentos apenas nas refeições. Ela também é capaz de criar negócios de sucesso, como este restaurante, que figura no time dos melhores da capital. No salão interno da casa, os clientes, envolvidos pelas estantes que abrigam a coleção de 900 rótulos de vinho, podem pedir a bebida pela carta, pegar uma garrafa diretamente nas prateleiras ou requisitar a ajuda de um sommelier. Tudo é feito para facilitar a escolha do vinho que melhor acompanhe as receitas criadas pelos chefs Alexandre Aroucha e Leônidas Neto. Com a participação dos sócios Fernando Rodrigues e Deise Lima, a dupla assina o enxuto cardápio de leve acento contemporâneo. Nele se encontram sugestões diferentes para almoço e jantar, que são renovadas a cada três meses. Entre os pratos da casa, o turnedô de filé-mignon ao molho de tutano, servido com espinafre e cogumelos recheados de queijo de cabra (R$ 87,00), vai bem com o vinho francês Moulin d’Issan 2014 (R$ 239,00). Opção mais leve, o lombo de bacalhau com purê de taioba e salada quente de grão-de-bico (R$ 123,00) pode fazer par com o tinto português Churchill’s Meio Queijo 2014 (R$ 119,00). A Segunda Harmonizada vale só para o jantar desse dia da semana: menu completo por R$ 128,00 mais um preço variável para a seleção de vinhos em taça (R$ 80,00 a R$ 100,00). QI 9/11, conjunto L, loja 6, Lago Sul, ☎ 3368-6868 (80 lugares). 12h/0h30 (fecha dom.). Aberto em 2005. $$$$

