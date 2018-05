1. Mangai (Brasília) zoom_out_map 1 /3 Fartura: chapa com camarões e carne de sol (Telmo Ximenes/VEJASP)

2. Mangai (Brasília) zoom_out_map 2 /3 Bufê variado: mais de 200 itens, com receitas típicas do Nordeste (Telmo Ximenes/VEJASP)

3. Mangai (Brasília) zoom_out_map 3/3 Decoração típica: itens no salão lembram a cultura nordestina (Telmo Ximenes/VEJASP)

O salão de 900 lugares próximo do lago ficou pequeno e, em novembro de 2017, a rede paraibana abriu sua segunda unidade brasiliense. O novo ponto, no Shopping ID, não tem o tamanho monumental do primeiro nem as redes para o descanso dos clientes, mas oferece a mesma ambientação nordestina, a clássica brigada de garçons vestidos de cangaceiros e o bufê fartíssimo. Entre saladas, pratos quentes e sobremesas, encontram-se mais de 200 itens, com forte predomínio de receitas típicas do Nordeste, alguns preparos de outras cozinhas, caso do filé à parmigiana, e muitas criações. Na última lista consta a gororoba de charque (mistura da carne com macaxeira e queijo de coalho). Vale dedicar atenção aos preparos cremosos de arroz, aos pratos com camarão, surubim e carne de sol e, na seção doce, à cartola. No almoço, o quilo custa R$ 72,90 de segunda a sexta e R$ 74,90 nos fins de semana; no jantar, R$ 71,90 e R$ 72,90. À la carte, tem chapa de camarão e carne de sol com manteiga da terra, mandioca frita, queijo de coalho, cebola e farofa (R$ 125,00, para dois). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 2, conjunto 26, ☎ 3252-0156 (900 lugares). 12h/15h e 18h/22h (sáb. 12h/22h; dom. 11h/21h); Shopping ID, Setor Comercial Norte, ☎ 3252-0157 (380 lugares). 11h30/15h e 18h/22h (qui. e sex. até 23h; sáb. 11h30/22h; dom. 11h30/21h). Aberto em 1999. $$

