Vídeo: Fred leva pancada em treino da seleção e lesiona tornozelo

O meio-campista Fred deixou o treino da seleção brasileira mais cedo, nesta quinta-feira, em Londres, depois de dar boa arrancada e ser derrubado por Casemiro. O jogador recém-contratado pelo Manchester United tentou seguir no treino, mas sentiu muitas dores e teve de receber atendimento médico.

Este foi o lance em que Fred foi tocado por Casemiro e se lesionou. Jogador do Manchester United teve de deixar o treino e ser atendido. pic.twitter.com/h8pHtVhv1O — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 7, 2018

Após o treino, o médico Rodrigo Lasmar informou que “Fred teve um trauma no tornozelo direito e iniciou o trabalho de recuperação. Ainda sente dores e é precoce fazer qualquer diagnostico. É preciso aguardar as primeiras 24 horas”, revelou. “Ele pode acordar amanhãs sem queixas, mas a evolução também pode não ser positiva e a gente ter a necessidade de um exame. É preciso esperar”, completou.

O médico também falou sobre a evolução de Renato Augusto, que voltou a treinar com os companheiros depois de uma semana afastado, com uma inflamação no joelho. Lasmar não garantiu a presença do meio-campista do Beijing Guoan no amistoso de domingo contra a Áustria, em Viena, mas ressaltou sua boa recuperação.

“Hoje está descartada a possibilidade de corte do Renato. Foi apenas o início de um trabalho com o grupo, ainda é muito pouco tempo, mas a resposta foi a melhor possível. A prioridade é que ele se recupere bem. Temos tempo até o início da Copa, se não puder jogar domingo, não será um empecilho.”