Espanha vence Portugal e encerra a trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas

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A Espanha eliminou Portugal nas oitavas da Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0, encerrando a trajetória de Cristiano Ronaldo em Mundiais. O gol decisivo de Mikel Merino, aos 45 do 2º tempo, selou a classificação da La Roja, que segue invicta e sem sofrer gols, para as quartas de final.

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A Espanha venceu Portugal nas oitavas de final por 1 a 0, e colocou um ponto final na trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo nesta segunda, 6. Mikel Merino marcou o único gol da partida aos 45 minutos do segundo tempo, diante de uma seleção portuguesa pouco criativa. A La Roja enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Bélgica e Estados Unidos.

O primeiro tempo foi bastante disputado. Dani Olmo teve chance de cabeça após rebote de uma difícil defesa de Diogo Costa, mas jogou para fora do gol. Portugal respondeu com cruzamento de Bruno Fernandes em que João Félix escorou para trás na segunda trave e Cristiano Ronaldo se esticou para dar um toque de costas, que Unai Simón defendeu. A melhor oportunidade antes do intervalo foi de Nuno Mendes. O lateral-esquerdo aproveitou jogada ensaiada de um escanteio e chutou de fora da área. A bola desviou em Pedro Porro e foi no travessão.

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No segundo tempo, a Espanha seguiu com mais posse de bola do que o adversário, porém errou nas finalizações no último terço. Do lado português, houve uma baixa importante de Nuno Mendes, que com a sua saída deixou o lado direito do ataque espanhol mais livre com Lamine Yamal e Dani Olmo. O técnico Luis de la Fuente fez substituições providenciais nos últimos minutos da partida.

Substituto de Oyarzabal, Merino cobrou rápido uma falta frontal a poucos metros da área, e avançou para receber a bola. Ferrán Torres, que também veio do banco, deu passe entre marcadores para o centroavante que chutou no canto do gol tirando de Diogo Costa aos 45 minutos do segundo tempo. Bernardo Silva ainda teve chance de cabeça que passou por cima do gol, mas ficou por isso a reação portuguesa.

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A Espanha conhecerá seu adversário no jogo entre Bélgica e Estados Unidos, nesta segunda, às 21h (horário de Brasília). A La Roja segue sem levar gols nesta edição do Mundial em que busca o bicampeonato mundial.

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