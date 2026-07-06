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Esporte

Mais um treinador entrega o cargo depois de ser eliminado da Copa

Roberto Martinez anuncia que não é mais técnico da seleção de Portugal depois de perder para a Espanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 21h42
Técnico de terno azul escuro sorri para a câmera no campo de futebol, com jogadores e árbitros ao redor
Roberto Martínez não conseguiu aproveitar a boa geração portuguesa na Copa (Thomas COEX/AFP)
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Portugal chegou à Copa do Mundo como uma das favoritas ao título, graças não só a Cristiano Ronaldo, mas a um meio de campo talentoso com Bernardo Fernandes, Vitinha e João Neves. A eliminação para a Espanha nas oitavas de final, no entanto, não chegou a surpreender dado o futebol pouco vistoso da equipe nos Estados Unidos. Ainda menos inesperada é a demissão do técnico Roberto Martinez, que confirmou após o jogo que vai deixar o cargo.

Portugal perdeu por 1 a 0 no estádio de Dallas nesta segunda-feira, depois de vencer a Croácia por 2 a 1 nas oitavas e terminar em 2º lugar no grupo, atrás da Colômbia. Martinez comandava a seleção portuguesa desde o início de 2023, após seis anos à frente da Bélgica. “É o fim de um ciclo, e é importante ter uma nova voz agora”, disse Martinez após o jogo contra a Espanha. “Acho absolutamente justo que o presidente, Pedro Proença , tenha a oportunidade de escolher seu próprio treinador”.

Martinez conviveu por toda a Copa com rumores de que já estaria demissionário, mas ele negou que fosse o caso. “Acredito que, sem vencer a Copa do Mundo, não faz sentido continuar. O presidente sempre apoiou meu trabalho, mas meu contrato termina hoje, então não há muito mais a dizer”.

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Martinez assumiu a seleção portuguesa após a Copa de 2022, quando a equipe de Fernando Santos caiu nas quartas de final diante de Marrocos. O ex-treinador do Everton levou Portugal à mesma fase na Eurocopa de 2024, sendo eliminado pela França. Ainda assim, Portugal conquistou a Liga das Nações em 2025, batendo a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2.

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