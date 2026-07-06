Os destinos de férias dos jogadores da seleção brasileira após derrota na Copa

Após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, neste domingo, 5, a maioria dos jogadores da seleção brasileira já emendará com férias ainda nesta semana com diferentes destinos. Vini Jr., principal marcador do Brasil durante o Mundial, já tem viagem confirmada para Ibiza, na Espanha, ao lado de Virginia Fonseca. O craque comemorará seu aniversário de 26 anos de idade na cidade litorânea da Espanha no próximo dia 12 de julho. Vini deve ficar algumas semanas de férias antes de retornar a Madrid para a temporada do futebol europeu que começa no mês de agosto.

Neymar é outro que já possui destino marcado. Nesta segunda-feira, 6, o craque embarcou para Orlando, na Flórida, onde a mulher, Bruna Biancardi, preparou uma festa de aniversário para a filha mais nova do casal, Mel, que completou um ano de idade. Ainda não há previsão para o retorno ao Brasil, mas o camisa 10 segue em contrato com o Santos até o fim de 2026.

Léo Pereira deve passar alguns dias nos Estados Unidos ao lado da namorada e influenciadora Karoline Lima. Além deles, outros jogadores de times brasileiros, como Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, Danilo Santos, do Botafogo e Weverton, do Grêmio, ganharão ao menos 10 dias de folga antes de retornarem.

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