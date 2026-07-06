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Esporte

Jornalista brasileiro se pronuncia após provocação de Cristiano Ronaldo

Marcelo Bechler disse que não possui qualquer desavença pessoal com o craque português

Por Giovanna Fraguito 6 jul 2026, 19h00 | Atualizado em 7 jul 2026, 10h11
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho de Portugal, camisa 7, braçadeira azul, olhando para a direita com expressão séria, público desfocado ao fundo
O atacante Cristiano Ronaldo (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Após ser desafiado por Cristiano Ronaldo durante uma coletiva de imprensa na Copa do Mundo, o jornalista brasileiro Marcelo Bechler comentou o episódio em um vídeo publicado em seu Instagram. O correspondente da TNT Sports afirmou que não possui qualquer desavença pessoal com o craque português.

“Não imaginei que um dia fosse morar na cabeça dele. Ou pelo menos alugar um apartamento ali para ele falar o que falou. Ele está errado, porque sim, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Posso gostar mais de outros jogadores, mas adoro o Cristiano. Acho um dos melhores da geração dele, certamente um dos cinco maiores da história, e com certeza um dos dez maiores de todos os tempos. No final das contas, gostei que ele não falou ‘você inventou fake news sobre mim’, ‘você me desrespeitou’. Isso, de fato, nunca fiz. Acho que, em algum momento, dei uma opinião que ele interpretou como se eu não gostasse dele. Porque até entrevista nunca tinha feito com o Cristiano”, disse em um trecho.

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Durante a coletiva, Cristiano Ronaldo apontou para o jornalista e o desafiou publicamente: “Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim”, declarou o atacante.

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