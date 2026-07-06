O encontro de princesa da Noruega com jogadores após vitória na Copa

A família real norueguesa foi ao vestiário dos jogadores após a vitória contra o Brasil neste domingo, 5, em Nova York. A princesa Ingrid Alexandra e o irmão, príncipe Sverre Magnus, fizeram questão de parabenizá-los pessoalmente pelo desempenho. Em um vídeo das redes sociais, Ingrid aparece abraçando Haaland e conversando brevemente com o craque.

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Os dois assistiram ao jogo em um camarote do estádio e chegaram a encontrar Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Ingrid é apaixonada por esportes e já ganhou campeonatos de surfe na Noruega. Ela será a segunda monarca na história do país – a primeira foi Rainha Margarida, no século XV.

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