Bola Trionda especial para fases finais da Copa é divulgada; confira imagens

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A adidas revelou a Trionda Final, versão especial da bola oficial da Copa do Mundo, em dourado, branco e preto. Ela será usada nas semifinais, disputa de 3º lugar e na grande final, com os nomes das cidades-sede dos EUA estampados. Conheça os detalhes e a programação dos jogos decisivos.

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Os jogos das fases finais da Copa do Mundo terão uma versão especial da bola oficial do torneio, a Trionda. A fabricante Adidas divulgou nesta segunda, 6, imagens da bola nas cores dourado, branco e preto.

A versão especial da Trionda será utilizada nas duas semifinais, em Dallas e Atlanta, na disputa de terceiro lugar, em Miami, e na final, em Nova York/Nova Jersey. O nome das cidades dos Estados Unidos compõem a estampa na bola, com detalhes em vermelho e rosa.

Na bola Trionda utilizada nos outros jogos do Mundial as cores principais eram vermelho, verde e azul em homenagem aos países-sede da competição, México, Canadá e Estados Unidos.

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Confira a programação dos jogos finais da Copa (no horário de Brasília)

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Semifinal 1: 14 de julho, às 16h em Dallas, EUA

Semifinal 2: 15 de julho, às 16h em Atlanta, EUA

Disputa de 3º lugar: 18 de julho, às 18h, em Miami, EUA

Final: 19 de julho, às 16h, em Nova York/Nova Jersey, EUA

Confira imagens da Trionda Final:

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