Bola Trionda especial para fases finais da Copa é divulgada; confira imagens
Versão com detalhes em dourado será utilizada nas semifinais, disputa de terceiro colocado e final
Os jogos das fases finais da Copa do Mundo terão uma versão especial da bola oficial do torneio, a Trionda. A fabricante Adidas divulgou nesta segunda, 6, imagens da bola nas cores dourado, branco e preto.
A versão especial da Trionda será utilizada nas duas semifinais, em Dallas e Atlanta, na disputa de terceiro lugar, em Miami, e na final, em Nova York/Nova Jersey. O nome das cidades dos Estados Unidos compõem a estampa na bola, com detalhes em vermelho e rosa.
Na bola Trionda utilizada nos outros jogos do Mundial as cores principais eram vermelho, verde e azul em homenagem aos países-sede da competição, México, Canadá e Estados Unidos.
Confira a programação dos jogos finais da Copa (no horário de Brasília)
- Semifinal 1: 14 de julho, às 16h em Dallas, EUA
- Semifinal 2: 15 de julho, às 16h em Atlanta, EUA
- Disputa de 3º lugar: 18 de julho, às 18h, em Miami, EUA
- Final: 19 de julho, às 16h, em Nova York/Nova Jersey, EUA
Confira imagens da Trionda Final:
EM UM SÓ LUGAR