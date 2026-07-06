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Esporte

Bola Trionda especial para fases finais da Copa é divulgada; confira imagens

Versão com detalhes em dourado será utilizada nas semifinais, disputa de terceiro colocado e final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h55 | Atualizado em 6 jul 2026, 17h18
Bola de futebol branca e preta com detalhes dourados e o logo da FIFA, apoiada em uma cadeira vazia de estádio, com o gramado verde ao fundo
Bola Trionda Final - Copa do Mundo 2026 (adidas/Divulgação)
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Bola Trionda especial para fases finais da Copa é divulgada; confira imagens Priorize VEJA no Google

Os jogos das fases finais da Copa do Mundo terão uma versão especial da bola oficial do torneio, a Trionda. A fabricante Adidas divulgou nesta segunda, 6, imagens da bola nas cores dourado, branco e preto.

A versão especial da Trionda será utilizada nas duas semifinais, em Dallas e Atlanta, na disputa de terceiro lugar, em Miami, e na final, em Nova York/Nova Jersey. O nome das cidades dos Estados Unidos compõem a estampa na bola, com detalhes em vermelho e rosa.

Na bola Trionda utilizada nos outros jogos do Mundial as cores principais eram vermelho, verde e azul em homenagem aos países-sede da competição, México, Canadá e Estados Unidos.

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Confira a programação dos jogos finais da Copa (no horário de Brasília)

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  • Semifinal 1: 14 de julho, às 16h em Dallas, EUA
  • Semifinal 2: 15 de julho, às 16h em Atlanta, EUA
  • Disputa de 3º lugar: 18 de julho, às 18h, em Miami, EUA
  • Final: 19 de julho, às 16h, em Nova York/Nova Jersey, EUA

Confira imagens da Trionda Final:

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Bola de futebol branca com detalhes em preto e dourado, incluindo o logo da FIFA e o texto TRIO NDA FINAL PRO em destaque, sobre um fundo rosa
Bola Trionda Final – Copa do Mundo 2026 (adidas/Divulgação)
Bola de futebol Adidas Brazuca Final Rio, branca com detalhes dourados e pretos, sobre fundo rosa vibrante e duas faixas pretas com letras douradas
Bola Trionda Final – Copa do Mundo 2026 (adidas/Divulgação)
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TAGS:
Adidas
Copa do Mundo 2026
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