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Esporte

Após ter a expulsão suspensa, Balogun vai jogar? Confira escalações de Bélgica x EUA

Artilheiro da seleção anfitriã teve cartão vermelho suspenso após ligação de Donald Trump a presidente da Fifa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 19h50
Jogador de futebol de pele escura, cabelo curto e barba rala, vestindo camisa listrada vermelha e branca com o número 20, braços abertos e palmas das mãos para cima, em campo com torcida desfocada ao fundo
Folarin Balogun, jogador da seleção dos Estados Unidos, será titular contra a Bélgica (Elysia Su/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Bélgica e Estados Unidos se enfrentam nesta segunda, 6, nas oitavas de final da Copa do Mundo no estádio de Seattle, nos EUA, às 21h (horário de Brasília). Além do jogo dentro de campo, os holofotes da partida estão para a decisão de suspensão do cartão vermelho de Falorin Balogun, da seleção anfitriã, pela Fifa, após ligação do presidente Donald Trump ao presidente da Fifa. O vencedor do confronto enfrentará a Espanha nas quartas de final.

Os EUA chegaram às oitavas de final com a primeira colocação do grupo D e uma vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na fase de 16 avos de final. Neste último jogo, o atacante Balogun levou um cartão vermelho direto do brasileiro Raphael Claus, responsável pela arbitragem de campo da partida. O jogador é o artilheiro da seleção americana na Copa, com três gols.

Balogun perderia o jogo contra a Bélgica cumprindo a punição. No entanto, a Fifa suspendeu a expulsão do atleta que não apenas estará disponível para enfrentar os belgas, como será titular. A decisão se tornou ainda mais controversa com a fala do presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou ter ligado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do cartão. Em entrevista, o chefe do executivo americano chegou a dizer que o árbitro brasileiro era um “pouco suspeito” e que não achou que era falta no lance.

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A Federação de Futebol da Bélgica recorreu à Fifa pedindo a reversão da suspensão, porém, o Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol considerou “inadmissível” o pedido belga. A UEFA repudiou a decisão da Fifa.

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Dentro do campo, a Bélgica conquistou a vaga nas oitavas de final passando na primeira colocação do grupo G e conquistando uma vitória de virada sobre Senegal na fase de 16 avos de final

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Confira as escalações:

EUA: Matt Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, McKennie, Tillman, Christian Pulisic e Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

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Bélgica: Courtois, Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy, Tielemans, Raskin, Onana, Trossard, Lukebakio e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

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