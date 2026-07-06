As últimas palavras de Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo

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Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo após a eliminação de Portugal para a Espanha. Em sua sexta participação, o craque expressou tristeza, mas afirmou sair com a consciência tranquila, destacando sua contribuição com três títulos para a seleção. Sua jornada nos Mundiais, com recorde de gols em seis edições, chega ao fim.

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Cristiano Ronaldo se despede “satisfeito” da sua sexta Copa do Mundo da carreira. O jogador encerrou sua trajetória nos Mundiais com a eliminação da seleção portuguesa para a Espanha nas oitavas de final nesta segunda, 6. O artilheiro histórico do seu país chorou na saída de campo.

Em entrevista pós-jogo, Cristiano avaliou a partida: “Foi uma partida muito equilibrada, qualquer um poderia ter vencido. Espanha teve um pouco de sorte por marcar no final. É o futebol. No geral, foi um jogo disputado.”

Mikel Merino marcou o gol da vitória espanhola aos 45 minutos do segundo tempo. Cristiano teve uma oportunidade no primeiro tempo, mas parou no goleiro Unai Simón.

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CR7 disputou seis Mundiais na carreira, uma marca que apenas ele, Lionel Messi e Guillermo Ochoa alcançaram. O português é o único jogador que marcou gols em seis edições do torneio.

“Triste por sair assim do Mundial, mas como disse ontem na coletiva de imprensa, eu dei tudo pois dei o meu melhor, e saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes se ganha, às vezes se perde. E tem que seguir. A verdade é que foi meu último mundial. Mas, sobre o resto, terei tempo para pensar, estar com minha família, não decidir as coisas de cabeça quente”, continuou.

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Apesar de não ter alcançado o título mundial, Cristiano reconheceu as conquistas da seleção portuguesa.

“Dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha títulos. Estou satisfeito. O melhor título foi em 2016, que para mim tem a mesma dimensão que uma Copa, sinceramente. Por isso, repito, saio de consciência tranquila, dei o meu melhor e amanhã será um novo dia, e a vida continua”, concluiu.

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