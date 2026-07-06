As últimas palavras de Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo
Centroavante confirmou último Mundial após eliminação para Espanha nas oitavas de final
Cristiano Ronaldo se despede “satisfeito” da sua sexta Copa do Mundo da carreira. O jogador encerrou sua trajetória nos Mundiais com a eliminação da seleção portuguesa para a Espanha nas oitavas de final nesta segunda, 6. O artilheiro histórico do seu país chorou na saída de campo.
Em entrevista pós-jogo, Cristiano avaliou a partida: “Foi uma partida muito equilibrada, qualquer um poderia ter vencido. Espanha teve um pouco de sorte por marcar no final. É o futebol. No geral, foi um jogo disputado.”
Mikel Merino marcou o gol da vitória espanhola aos 45 minutos do segundo tempo. Cristiano teve uma oportunidade no primeiro tempo, mas parou no goleiro Unai Simón.
CR7 disputou seis Mundiais na carreira, uma marca que apenas ele, Lionel Messi e Guillermo Ochoa alcançaram. O português é o único jogador que marcou gols em seis edições do torneio.
“Triste por sair assim do Mundial, mas como disse ontem na coletiva de imprensa, eu dei tudo pois dei o meu melhor, e saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes se ganha, às vezes se perde. E tem que seguir. A verdade é que foi meu último mundial. Mas, sobre o resto, terei tempo para pensar, estar com minha família, não decidir as coisas de cabeça quente”, continuou.
Apesar de não ter alcançado o título mundial, Cristiano reconheceu as conquistas da seleção portuguesa.
“Dei o melhor de mim, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha títulos. Estou satisfeito. O melhor título foi em 2016, que para mim tem a mesma dimensão que uma Copa, sinceramente. Por isso, repito, saio de consciência tranquila, dei o meu melhor e amanhã será um novo dia, e a vida continua”, concluiu.
EM UM SÓ LUGAR