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Esporte

Goleiro da Noruega fala sobre atrito com Neymar durante jogo

Camisa 10 e Nyland trocaram provocações na eliminação do Brasil

Por Giovanna Fraguito 6 jul 2026, 14h55
Goleiro de futebol com coque, camisa amarela e luvas verde-limão e laranja, com o punho esquerdo erguido em comemoração, em campo
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Orjan Nyland of Norway celebrates at the end of the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Cote D'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
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Goleiro da Noruega fala sobre atrito com Neymar durante jogo Priorize VEJA no Google

Ørjan Nyland explicou o desentendimento com Neymar antes da cobrança de pênalti nos acréscimos da vitória por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O goleiro afirmou que tentou desestabilizar o camisa 10. “No segundo pênalti, tentei entrar na cabeça dele e, esperava eu, manter o zero e defender também. Mas foi o que foi. Não é importante o que o Neymar me disse. Ele levou a melhor nesse duelo individual. Marcou um excelente pênalti. O mais importante é que ganhamos”, disse Nyland.

Quando Neymar pegou a bola para bater o pênalti, Nyland gritou: “Eu vou te parar, eu vou te parar”. O brasileiro rebateu: “Tem certeza?”. Em seguida, Neymar perguntou: “Onde você quer? Onde você quer?”. O goleiro respondeu: “Na trave, na trave”. Depois de marcar, o camisa 10 rebateu: “Comigo, não. Comigo, não. Otário”.

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TAGS:
Brasil
Gente
Neymar
Noruega
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