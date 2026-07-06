Goleiro da Noruega fala sobre atrito com Neymar durante jogo
Camisa 10 e Nyland trocaram provocações na eliminação do Brasil
Ørjan Nyland explicou o desentendimento com Neymar antes da cobrança de pênalti nos acréscimos da vitória por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O goleiro afirmou que tentou desestabilizar o camisa 10. “No segundo pênalti, tentei entrar na cabeça dele e, esperava eu, manter o zero e defender também. Mas foi o que foi. Não é importante o que o Neymar me disse. Ele levou a melhor nesse duelo individual. Marcou um excelente pênalti. O mais importante é que ganhamos”, disse Nyland.
Quando Neymar pegou a bola para bater o pênalti, Nyland gritou: “Eu vou te parar, eu vou te parar”. O brasileiro rebateu: “Tem certeza?”. Em seguida, Neymar perguntou: “Onde você quer? Onde você quer?”. O goleiro respondeu: “Na trave, na trave”. Depois de marcar, o camisa 10 rebateu: “Comigo, não. Comigo, não. Otário”.