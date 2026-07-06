Fifa rejeita pedido da Bélgica para rever decisão sobre o atacante americano

A Fifa rejeitou o questionamento da Bélgica sobre a elegibilidade de Folarin Balogun, depois que a entidade decidiu suspender a punição de um jogo aplicada ao atacante antes do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo contra os Estados Unidos.

Apesar de ter sido expulso na partida contra Bósnia e Herzegovina, o artilheiro da seleção americana na Copa, com 3 gols, está liberado para enfrentar a Bélgica em Seattle na noite desta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu publicamente (gabou-se, na verdade) que ligou diretamente ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir uma revisão da pena aplicada a Balogun.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Fifa afirmou que “o Comitê de Apelação da Fifa julgou inadmissível o pedido apresentado pela Real Federação Belga de Futebol (RBFA) em relação à decisão do Comitê Disciplinar da Fifa de suspender por um ano a suspensão de jogo imposta ao jogador da seleção dos Estados Unidos Folarin Balogun, após sua expulsão por cartão vermelho direto durante a partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026 no Estádio da Área da Baía de San Francisco”.

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A entidade acrescentou que “o presidente do Comitê de Apelação da Fifa, Neil Eggleston (dos Estados Unidos), não participou da decisão” e que “o pedido foi considerado inadmissível pelo fato de a RBFA não ser parte do processo e, portanto, não ter legitimidade para recorrer da decisão”.

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A federação belga havia protocolado o pedido nesta segunda-feira, afirmando ainda não ter recebido “a decisão da Fifa nem qualquer explicação a respeito do caso” e que, “nessas circunstâncias, não tem alternativa a não ser contestar a elegibilidade do jogador para a partida” contra os Estados Unidos.

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A Federação Belga confirmou o recebimento da decisão da Fifa, mas afirmou discordar dela. Segundo a entidade, até o momento não recebeu os fundamentos da decisão nem as informações que vinha solicitando desde o início do processo, entre elas a cópia da decisão, a motivação que declarou o jogador apto a atuar e o relatório do árbitro, o que classificou como violação das normas da Fifa.

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira ter discutido com Trump a reversão da suspensão de Balogun, explicando ao presidente americano que a decisão final caberia aos órgãos judiciais independentes da entidade.

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