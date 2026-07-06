Haaland ou Quiñones? Vote no gol mais bonito de ontem
A votação do Bola na Copa está no ar. Qual dos dois golaços merece vencer?
Erling Haaland e Julián Quiñones protagonizaram alguns dos lances mais bonitos das oitavas de final da Copa do Mundo e agora disputam a preferência do público na votação do Bola na Copa. O norueguês foi o responsável pela eliminação do Brasil ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega, enquanto o mexicano brilhou com um chute forte na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra. Agora, a decisão está nas mãos dos torcedores.
Haaland abriu o placar aos 79 minutos ao subir mais alto que a defesa brasileira e completar de cabeça um cruzamento de Andreas Schjelderup.
(Foto de Al Bello/Getty Images)
Já aos 89 minutos, o camisa 9 acertou um potente chute de fora da área, sem chances para o goleiro brasileiro e sacramentando a classificação norueguesa.
(Foto Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)
Do outro lado da disputa está Julián Quiñones. Diante de um Estádio Azteca lotado, o atacante mexicano aproveitou a sobra de um cruzamento na entrada da área e acertou um chute forte de primeira, sem chances para Jordan Pickford. Apesar do lance, o México foi derrotado por 3 a 2, mas o lance de Quiñones entrou para a lista dos gols mais bonitos da rodada.
(Foto de Michael Steele/Getty Images)
A votação do Bola na Copa está aberta.