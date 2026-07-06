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Esporte

Haaland ou Quiñones? Vote no gol mais bonito de ontem

A votação do Bola na Copa está no ar. Qual dos dois golaços merece vencer?

Por Jhonatan Silva Santos 6 jul 2026, 14h55 | Atualizado em 6 jul 2026, 15h31
Montagem de duas fotos de jogos de futebol: à esquerda, um jogador loiro de camisa vermelha e branca chuta a bola; à direita, um jogador de camisa verde com o número 16 chuta a bola em direção ao gol, com outros jogadores próximos e a torcida ao fundo
 (Reprodução/Getty Images)
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Haaland ou Quiñones? Vote no gol mais bonito de ontem Priorize VEJA no Google

Erling Haaland e Julián Quiñones protagonizaram alguns dos lances mais bonitos das oitavas de final da Copa do Mundo e agora disputam a preferência do público na votação do Bola na Copa. O norueguês foi o responsável pela eliminação do Brasil ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 da Noruega, enquanto o mexicano brilhou com um chute forte na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra. Agora, a decisão está nas mãos dos torcedores.

 

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Haaland abriu o placar aos 79 minutos ao subir mais alto que a defesa brasileira e completar de cabeça um cruzamento de Andreas Schjelderup.

Jogadores de futebol em campo. Um atleta brasileiro de camisa amarela e calção azul, e outro de camisa vermelha e calção branco, saltam para disputar a bola no ar. Outro jogador brasileiro de camisa amarela e calção azul observa a jogada. A torcida, vestindo vermelho, preenche as arquibancadas ao fundo(Foto de Al Bello/Getty Images)

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Já aos 89 minutos, o camisa 9 acertou um potente chute de fora da área, sem chances para o goleiro brasileiro e sacramentando a classificação norueguesa. 

Dois jogadores de futebol em campo verde, um de camisa amarela do Brasil e outro de camisa vermelha da Noruega, disputam a bola. O jogador norueguês chuta a bola com a perna direita, enquanto o brasileiro o observa. Torcedores em amarelo lotam as arquibancadas ao fundo(Foto Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)

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Do outro lado da disputa está Julián Quiñones. Diante de um Estádio Azteca lotado, o atacante mexicano aproveitou a sobra de um cruzamento na entrada da área e acertou um chute forte de primeira, sem chances para Jordan Pickford. Apesar do lance, o México foi derrotado por 3 a 2, mas o lance de Quiñones entrou para a lista dos gols mais bonitos da rodada.

Jogadores de futebol em campo, um com camisa verde número 16 chuta a bola perto do gol, enquanto outros jogadores de camisas brancas e verdes observam. A torcida lota as arquibancadas ao fundo(Foto de Michael Steele/Getty Images)

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A votação do Bola na Copa está aberta.

 

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TAGS:
Esporte
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