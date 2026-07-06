Cristiano Ronaldo joga hoje? Portugal e Espanha divulgam escalações
Seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 16h, pelas oitavas de final
Portugal e Espanha divulgaram as escalações para a partida desta segunda-feira, 6, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV.
Escalação da Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Escalação de Portugal
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Felix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo e Yamal
Enquanto o português de 41 anos chega para o sexto mundial, o espanhol de 18 anos estreia na competição. O encontro, no entanto, não é inédito.
CR7 também já enfrentou a Espanha em Mundiais. Em 2010, a seleção portuguesa foi eliminada nas oitavas para a futura campeã. Oito anos depois, Cristiano fez um hat-trick no empate por 3 a 3 pela fase de grupos.
2010 – Oitavas – Portugal 0x1 Espanha
2018 – Grupos – Portugal 3×3 Espanha
EM UM SÓ LUGAR