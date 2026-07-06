Cristiano Ronaldo joga hoje? Portugal e Espanha divulgam escalações

Portugal e Espanha divulgaram as escalações para a partida desta segunda-feira, 6, às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV.

Escalação da Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Escalação de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Felix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo e Yamal

Enquanto o português de 41 anos chega para o sexto mundial, o espanhol de 18 anos estreia na competição. O encontro, no entanto, não é inédito.

CR7 também já enfrentou a Espanha em Mundiais. Em 2010, a seleção portuguesa foi eliminada nas oitavas para a futura campeã. Oito anos depois, Cristiano fez um hat-trick no empate por 3 a 3 pela fase de grupos.

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2010 – Oitavas – Portugal 0x1 Espanha

2018 – Grupos – Portugal 3×3 Espanha

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