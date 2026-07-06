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Esporte

Quem sobreviveu ao desastre e quem afundou junto com a seleção brasileira

Sexta eliminação consecutiva na Copa do Mundo foi marcada por vexames e surpresas

Por da redação 6 jul 2026, 18h53
Neymar Jr. sentado no gramado, com a cabeça baixa e expressão de choro, sendo consolado por um colega de time que o abraça. Outros jogadores da seleção brasileira, de camisa amarela e calção azul, estão ao redor, alguns com as mãos na cintura, em um campo de futebol.
Seleção brasileira não conquista a Copa desde 2002 (Jean Catuffe/Getty Images)
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A despedida da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026 nesse domingo, 5, encerrou a era Neymar e escancarou esta geração como a mais fracassada do país na história dos Mundiais – mas nem tudo virou junto com a canoa verde e amarela. A VEJA separou alguns sobreviventes e apontou outros que afundaram com a onda norueguesa. 

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Foram mal

  1. Neymar – Lesionado, jogou poucos minutos e terminou a Copa com um dos gestos mais vergonhosos da Copa, ao provocar o goleiro da Noruega;
  2. Ancelotti – Cedeu às pressões, convocou mal e errou nas últimas substituições;
  3. Samir Xaud – Se envolveu em polêmicas externas em meio ao Mundial;
  4. Casemiro – Mesmo com o gol, já não tem o mesmo preparo físico e errou muito na recomposição;
  5. Alisson – Falhou e demonstrou falta de ritmo;
  6. Igor Thiago – Perdeu gols importantes e escancarou deficiências;
  7. Raphinha – Não jogou bem, trouxe polêmicas externas e voltou a falar besteiras.

Foram bem

  1. Vinícius Jr.  – Mesmo não tendo batido o pênalti, fez quatro gols e foi o principal nome do ataque;
  2. Rayan – Aos 19 anos, virou titular e assumiu a responsabilidade com muita categoria;
  3. Matheus Cunha – Fez três gols e cumpriu o difícil papel de meia-atacante no esquema tático de Ancelotti;
  4. Bruno Guimarães – Apesar do pênalti perdido, deu quatro assistências;
  5. Fabinho – Entrou bem sempre que foi requisitado, atuando melhor que o titular Casemiro em vários momentos;
  6. Douglas Santos  – Aos 32 anos, trouxe segurança para a lateral-esquerda;
  7. Endrick – Apesar do gol perdido contra a Noruega, trouxe mobilidade e energia para o ataque. Também foi acolhido pelo grupo após pressão da torcida.
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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Neymar
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