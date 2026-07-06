Luísa Sonza ‘compra’ lado de Erling Haaland após alfinetada de ex

Luísa Sonza deixou de seguir Whindersson Nunes nas redes sociais e sua atitude chamou a atenção dos fãs. O unfollow no ex-namorado aconteceu após o humorista entrar na onda dos memes que comparam a cantora ao atacante Erling Haaland, por causa da cabeleira loura. Nunes escreveu: “Te jogaria do penhasco de novo”, fazendo referência à música Penhasco.

Luisa e Nunes, que anunciaram o fim do casamento em 2020, haviam voltado a se seguir em outubro de 2022. Agora, quase quatro anos depois, Luísa deixou de acompanhar o ex novamente. A Copa acabou para o Brasil, mas pelo jeito segue quente nos assuntos aleatórios.

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