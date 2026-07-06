A atitude radical de Virginia Fonseca após eliminação do Brasil na Copa

Antes onipresente nas redes com postagens de bastidores da Copa do Mundo, a influenciadora Virginia, 27 anos, simplesmente sumiu dos perfis digitais desde domingo, 5, após a eliminação do Brasil para a Noruega.

A ex-namorada de Vini Jr foi ao estádio assistir à partida, levando junto as filhas, Maria Alice, 5, e Maria Flor, 3. Era a primeira vez quer as duas acompanhavam a mãe ao estádio. Antes da partida, ela mostrou o camarote onde estava ao lado da família e amigos, além dos detalhes das comidas à disposição no local.

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Com a derrota, não publicou nenhum momento do jogo, como costumava fazer. Seu paradeiro? Há quem aposte que seja a Espanha. O ex vai tirar férias em Ibiza.

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