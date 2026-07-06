O individualismo de Cristiano Ronaldo que custou a classificação de Portugal na Copa

Portugal foi eliminado da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 6, pela Espanha no estádio de Dallas. O ego de Cristiano Ronaldo custou a classificação da equipe portuguesa, uma das favoritas do Mundial. Ao todo, nesta edição do torneio, o atacante fez 17 chutes ao gol, sem criar chances para qualquer outro colega de time. É o maior número de um único atleta desde 1966, quando começaram a ser registrados. Na sequência está Alberto Garcia Aspe, com 15, no mundial de 1998, e Jerzy Gorgon, com 13, em 1974.

Na partida contra a seleção espanhola, ele deu dois chutes ao gol, sem sucesso. No começo da Copa, uma reclamação da equipe portuguesa era pela falta de participação de Cristiano, já que alguns jogadores preferiam passar a bola para outros. “Neste momento ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais”, declarou João Neves, parceiro de time.

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Se as chances ao longo do torneio estivessem sido diferentes, talvez a história de Portugal também fosse. Agora, o camisa 7 se despede das Copas, e de qualquer chance de ganhar uma grande competição. Ele conseguiu quebrar o recorde pessoal de gols em mata-mata, até 2026 ele nunca tinha conseguido marcar na fase. Além de ter, ao lado de Messi, o feito de jogar em seis Copas do Mundo. Entretanto, diferente do Argentino, não conseguiu conquistar a taça.

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