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Esporte

Pela idade dos jogadores, quem ficará de fora da Copa de 2030

Brasil foi eliminado para a Noruega neste domingo, 5

Por Tatiana Moura 6 jul 2026, 16h17 | Atualizado em 7 jul 2026, 10h09
Dois jogadores de futebol brasileiros, Neymar Jr. e um colega, em campo. Neymar, à esquerda, de costas, usa camisa amarela com NEYMAR JR e 10 em azul. O outro jogador, à direita, de frente, usa camisa amarela com BRASIL e 19 em azul, gesticulando com a mão direita aberta. Ambos estão suados, com expressões sérias, em um fundo desfocado de estádio
Neymar e Endrick conversam durante partida contra a Escócia (Marc Atkins/Getty Images)
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Pela idade dos jogadores, quem ficará de fora da Copa de 2030 Priorize VEJA no Google

Com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo neste domingo, 5, muitos se questionam quais jogadores continuarão aptos para competir o mundial em 2030. Apesar de não ter como prever quem estará com o físico para a competição daqui a quatro anos, a idade é um bom indício para saber quem se despediu da Copa já neste ano.

Oito, dos 26 convocados, terão mais de 35 anos em 2030 e não devem ser chamados, nem para o banco de reservas. A seguir, os nomes que podem ficar de fora e a idade no próximo mundial: Weverton, 42, Marquinhos, 36, Alex Sandro, 39, Danilo Luiz, 38, Douglas Santos, 36, Casemiro, 38, Fabinho, 36 e Neymar, 38.

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Os goleiros Alison e Ederson terão 37 e 36 anos, respectivamente. Apesar de estarem perto dos 40, com esta posição funciona um pouco diferente. Weverton foi convocado esse ano aos 38 para ser reserva, então ainda existe possibilidade para eles, principalmente se não aparecer em seus caminhos um prodígio já nos próximos anos.

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Dez não estarão tão “velhos” para competir e têm um nível técnico alto, ou seja, devem continuar na seleção brasileira. São eles: Gabriel Magalhães, 32, Bruno Guimarães, 32, Danilo Santos, 29, Vini Jr., 29, Matheus Cunha, 31, Endrick, 23, Rayan, 23, Luiz Henrique, 29 e Gabriel Martinelli, 29.

Por outro lado, Paquetá, Leo Pereira, Igor Thiago, Ederson e Bremer não estarão com mais de 35, mas não foram estrelas nesta Copa e, muito provavelmente, devem ficar de fora na próxima.

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