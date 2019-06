Venezuela: crise no país, evolução na bola

SALVADOR – A Venezuela enfrenta uma crise sem precedentes nos campos político, econômico e social. Falta luz, comida, emprego, combustível e itens básicos de higiene, o que levou mais de 4 milhões de pessoas a deixar o país, muitos rumo ao Brasil, enquanto o chavista Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó, se digladiam pelo poder. Na contramão do caos humanitário, porém, a seleção venezuelana, próxima adversária do Brasil na Copa América, nesta terça-feira, 22, em Salvador, demonstra clara evolução e vive o melhor momento de sua história, com uma geração promissora.

É verdade que apenas dois atletas dos 23 convocados atuam no país: o goleiro David Graterol Nader, do Zamora, e o volante Arquímedes Figuera, do Deportivo La Guaira – dupla que certamente espera atrair interesse estrangeiro, para tirar seus familiares da crise. O Campeonato Venezuelano, em frangalhos, acompanha a realidade do país. “A liga segue acontecendo, mas em condições precárias. Os estádios nunca estão cheios, as pessoas estão atrás de outras coisas, comida, trabalho, e clubes foram rebaixados por dívidas com jogadores”, conta o jornalista local Edwin Matamoros.

No entanto, a “Vinotinto”, como é conhecida a seleção, pela cor de seu uniforme, vem acumulando resultados relevantes. O time chegou ao Brasil embalado por vitórias em amistosos recentes, por 3 a 1 sobre a Argentina de Lionel Messi, e 3 a 0 sobre os Estados Unidos, na casa do adversário. Na estreia da Copa América, empatou em 0 a 0 com o Peru, em Porto Alegre. “A Venezuela veio ao Brasil para ser protagonista e chegar à decisão”, chegou a dizer o treinador Rafael Dudamel, na véspera do jogo na capital gaúcha.

A Venezuela ocupa a 33ª colocação no ranking da Fifa, à frente de quatro outros participantes da Copa América, Paraguai (36º), Catar (55º), Equador (60º) e Bolívia (62º). Foi a última colocada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, mas vem crescendo, a passos lentos, inclusive em divisões de base.

Em 2017, com destaques como o goleiro Wilker Fariñez e o meia Yeferson Soteldo, do Santos, foi vice-campeã mundial sub-20 ao perder para a Inglaterra, já sob o comando de Dudamel, ex-capitão do time e responsável por liderar a integração entre as seleções de base e adulta. Em seus tempos de goleiro, Dudamel levou gols de craques como Ronaldo, Adriano e Roberto Carlos em duelos bem menos equilibrados com a seleção brasileira.

Daniel Alves, que esteve em campo na única derrota da seleção brasileira para a Venezuela, por 2 a 0, em amistoso em Boston, em 2008, exaltou o adversário. Tem uma geração de jogadores jovens e muito promissores. A Venezuela evoluiu nos últimos anos e tem de ser muito respeitada”, disse o brasileiro em Salvador. Nos últimos duelos em Copas Américas, o Brasil empatou em 0 a 0, em 2011, e venceu com dificuldades, por 2 a 1, em 2015.

Com média de idade de apenas 25,7 anos, tem o 10º elenco mais jovem do torneio, atrás apenas dos convidados Catar e Japão. Os principais destaques do time atuam em clubes médios, mas tradicionais, da Europa: o atacante Salomón Rondon, do Newcastle, da Inglaterra, e o capitão Tomás Rincón, do Torino, da Itália. Mesmo que perca contra o Brasil, se vencer a Bolívia no terceiro jogo, a Venezuela tem boas chances de avançar à segunda fase. O beisebol e o boxe ainda são os esportes mais populares, mas é o futebol que vem dando certo alento e esperança ao povo venezuelano.