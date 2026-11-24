Ler Resumo





Em clima de homenagens aos dez anos da tragédia de 2016, a já rebaixada Chapecoense encara o Palmeiras na Arena Condá. De olho na final da Libertadores, o Verdão entra em campo com time alternativo e jovens da base. Confira onde assistir, prováveis escalações e desfalques.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Chapecoense recebe o Palmeiras nesta terça-feira, 24, às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na última colocação, com 21 pontos conquistados, a Chapecoense já teve seu rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado matematicamente e busca uma vitória para encerrar sua participação diante da torcida de maneira positiva. Comandada por Vinícius Bergantin, a equipe catarinense acumula cinco derrotas consecutivas, sendo a última por 2 a 1 para o Cruzeiro, na Arena Condá. O Verdão do Oeste terá desfalques importantes, como Yago Felipe, Dylan Borrero e Garcez, que seguem no departamento médico. O confronto também será marcado por homenagens aos dez anos da tragédia aérea de 2016, que vitimou integrantes da delegação da Chapecoense. O Palmeiras, que auxiliou o clube catarinense durante sua reconstrução, também será homenageado.

Já o clube paulista entra em campo na segunda colocação, com 74 pontos. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão chega após empatar por 1 a 1 com os cariocas, resultado que confirmou o vice-campeonato nacional. Com as atenções voltadas para a final da Copa Libertadores, marcada para sábado, 28, contra o Estudiantes, no Uruguai, o treinador decidiu preservar os principais titulares e utilizar uma equipe formada por reservas e jovens das categorias de base. O Palmeiras aposta na experiência de Marcelo Lomba e Felipe Anderson, além da participação de promessas como Erick Belé, Luis Pacheco e Heittor. A partida representa uma oportunidade para jogadores pouco utilizados ganharem espaço antes do encerramento da temporada.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a Chapecoense x Palmeiras ao vivo?

A partida entre Chapecoense e Palmeiras terá transmissão ao vivo da Record, da CazéTV, no YouTube, e do Premiere. O confronto acontece nesta terça-feira, 24, às 18h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David, Max Alves e Giovanni Augusto; Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin.

Continua após a publicidade

Palmeiras: Marcelo Lomba; Khellven, Benedetti, Koné e André Lucas; Emiliano Martínez, Luis Pacheco e Larson; Felipe Anderson, Erick Belé e Heittor. Técnico: Abel Ferreira.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

Quarto árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);

AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA);

AVAR 2: Adriano Milczvski (PR).