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O Tribunal Arbitral do Esporte acolheu recurso de Senegal e restabeleceu a vitória da seleção sobre Marrocos na final da Copa Africana de Nações. A decisão unânime revoga a punição aplicada pela CAF, mas a federação marroquina promete contestar o caso na Justiça. Confira todos os detalhes.

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O Senegal recuperou nesta terça, 24, o título da Copa Africana de Nações após vencer um recurso apresentado ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de declarar Marrocos campeão, após uma final caótica disputada em janeiro. A Federação Marroquina de Futebol (FRMF) afirmou que irá “recorrer a todos os meios legais necessários” para reverter a decisão.

Em comunicado, o TAS informou que “acolheu o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol (FSF) contra a CAF e a FRMF”, por meio de uma decisão “unânime”.

Com isso, a vitória original do Senegal por 1 a 0, na prorrogação, foi restabelecida, e a seleção foi confirmada como campeã africana pela segunda vez consecutiva, após a conquista de 2022.

Em março, a Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final, concedendo a vitória por 3 a 0 a Marrocos e o título à seleção do país. A decisão foi tomada depois que vários jogadores senegaleses deixaram o campo em protesto contra um pênalti marcado a favor dos anfitriões, quando a partida ainda estava empatada sem gols.

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A FSF havia denunciado a decisão como “o roubo administrativo mais escancarado da história do nosso esporte”.

A Comissão de Apelações da CAF justificou a decisão de anular o resultado e declarar Marrocos campeão com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações. Os artigos estabelecem que, se uma equipe “se recusar a jogar ou deixar o campo antes do término regulamentar da partida, sem autorização do árbitro, será considerada derrotada e eliminada definitivamente da competição em andamento”.

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No entanto, os jogadores senegaleses acabaram retornando ao gramado, e a final foi retomada.

O painel de três integrantes do TAS considerou, portanto, que a decisão do árbitro de reiniciar a partida demonstrava que “as condições para a retomada do jogo haviam sido atendidas” e que, consequentemente, os artigos 82 e 84 “não eram aplicáveis neste caso”.

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“Esta é uma decisão de enorme importância, porque é a primeira vez que precisamos nos pronunciar sobre o destino de uma final continental”, afirmou Matthieu Reeb, diretor-geral do tribunal esportivo, sediado na Suíça.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, afirmou que a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) de restabelecer o Senegal como campeão da Copa Africana de Nações (CAN) “faz justiça ao esporte”.

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“Só posso reafirmar com veemência os laços de fraternidade que nos unem à Federação Marroquina de Futebol e ao povo marroquino”, acrescentou Fall.

Marrocos responde

A Federação Marroquina de Futebol reagiu prometendo “recorrer a todos os meios legais necessários” para contestar a decisão do TAS.

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Em comunicado, a entidade mencionou o que classificou como um “contato” entre o árbitro alemão Ulrich Haas, um dos três integrantes do painel do TAS responsável pela decisão, e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, 48 horas antes do anúncio do veredito.

Relembre a final

A final da Copa Africana de Nações, disputada em Rabat, estava empatada sem gols no fim do tempo regulamentar e se encaminhava para a prorrogação quando Marrocos, anfitrião do torneio, teve um pênalti controverso marcado a seu favor.

A decisão do árbitro congolês Jean-Jacques Ndala de assinalar a penalidade após uma revisão do VAR, quando Brahim Díaz caiu após uma disputa dentro da área, provocou a revolta dos jogadores senegaleses e dos torcedores presentes no estádio.

O episódio deu início ao caos que se seguiu. A maioria dos jogadores do Senegal deixou o campo, enquanto torcedores visitantes entraram em confronto com os agentes de segurança e tentaram invadir o gramado.

No entanto, os jogadores senegaleses acabaram retornando, e a partida foi reiniciada após uma longa interrupção. Na cobrança do pênalti, Díaz desperdiçou a oportunidade, com o goleiro defendendo a finalização.

A partida acabou sendo decidida pelo gol de Pape Gueye, na prorrogação. Os jogadores senegaleses foram recebidos como heróis em seu retorno a Dacar.

Os Leões de Teranga também desfilaram com o troféu antes de uma partida amistosa no Stade de France, em Paris, duas semanas depois da decisão da CAF que havia retirado o título da equipe.

Confira a nota na íntegra da FMRF:

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) tomou conhecimento da decisão proferida nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, em Lausanne, na Suíça, pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a respeito do recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão do Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF), referente à final da Copa Africana de Nações Marrocos-2025.

A esse respeito, a FRMF manifesta sua surpresa e seu protesto pelo fato de seu pedido não ter sido acolhido. A solicitação dizia respeito à necessidade de que fossem extraídas as devidas consequências jurídicas de práticas passíveis de comprometer a integridade e a credibilidade do procedimento arbitral, especialmente diante dos fatos comprovados sobre a existência de uma troca de informações entre o árbitro alemão Ulrich Haas e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, 48 horas antes do anúncio da decisão.