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O Corinthians classificou com preocupação o pedido do Ministério Público por intervenção judicial e afastamento da diretoria devido à crise financeira. Às vésperas da eleição presidencial, o clube questionou a medida e afirmou que suas atividades e órgãos estatutários seguem inalterados.

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O Corinthians se pronunciou sobre o pedido do Ministério Público por intervenção judicial. Em nota publicada nesta terça-feira, 24, o clube afirmou ter recebido a notícia com “preocupação”, mas, por não se tratar de uma decisão judicial, o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários permanecem inalterados.

O pedido do MP, ajuizado na segunda-feira, 23, pede o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça e a nomeação de uma comissão interventora com três profissionais independentes sem vínculos atuais ou recentes com o clube.

Os promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social de São Paulo, movem o processo em razão da “existência de situação financeira caótica que coloca em risco a continuidade do exercício das atividades pela agremiação”, segundo o relatório do órgão protocolado no Foro Regional do Tatuapé.

Em nota, o Corinthians afirmou que “fará sua manifestação nos autos para esclarecer todos os fatos para o juízo da causa, com o intuito de demonstrar que a administração vem atuando incansavelmente para equacionar os problemas enfrentados pelo clube”.

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Segundo o clube, nos últimos meses, foram atendidos os pedidos de esclarecimentos do MP, “em uma demonstração inequívoca de transparência, boa-fé e colaboração institucional”, e questionou “a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade”.

A quatro dias da eleição para a presidência do clube, marcada para o dia 28 de novembro, o Corinthians afirmou que “causa ainda mais estranheza” o pedido de intervenção acontecer com tal proximidade do pleito.

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Confira a nota do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista recebe com preocupação a notícia sobre um eventual pedido de intervenção judicial em sua administração, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e esclarece que eventual pedido formulado pelo Ministério Público não constitui uma decisão judicial e, por si só, não produz efeitos sobre a administração do Corinthians.

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Caso se confirme o ingresso do pedido do MP, o Corinthians fará sua manifestação nos autos para esclarecer todos os fatos para o juízo da causa, com o intuito de demonstrar que a administração vem atuando incansavelmente para equacionar os problemas enfrentados pelo clube.

Enquanto isso, permanecem inalterados o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários.

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Ainda, o Corinthians reforça que protocolou recentemente um pedido de tutela cautelar, como parte de um amplo processo de reestruturação de seu endividamento, sugerindo, inclusive, acompanhamento judicial, demonstrando, de maneira concreta, o compromisso atual com a transparência, recuperação financeira e a sustentabilidade econômica do Clube.

Além disso, ao longo dos últimos meses, mesmo na ausência de obrigação legal, o Corinthians atendeu integralmente aos pedidos de esclarecimentos e de todos os documentos requeridos pelo Ministério Público, em uma demonstração inequívoca de transparência, boa-fé e colaboração institucional.

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Paralelamente, o Clube mantém negociações importantes com seus parceiros, como, por exemplo, o pagamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal, uma das questões mais relevantes para o equilíbrio financeiro e o futuro da instituição.

Causa ainda mais estranheza que o pedido de intervenção tenha sido apresentado a poucos dias das eleições gerais no Corinthians, marcadas para o próximo sábado (28), quando os associados terão a oportunidade de exercer democraticamente o direito de escolher o futuro mandatário do Clube e os novos Conselheiros Trienais, em conformidade com seu Estatuto Social vigente.

Diante desse cenário, o Sport Club Corinthians Paulista questiona a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade, cujos desdobramentos podem comprometer as negociações em andamento e iniciativas de recuperação financeira, estabilidade institucional e o regular funcionamento de suas atividades administrativas e esportivas, inclusive em um momento crucial no Campeonato Brasileiro.